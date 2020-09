De siste ukene har enorme skogbranner herjet den amerikanske vestkysten.

Søndag bekreftet myndighetene i California, Oregon og Washington minst 33 døde som følge av brannene, ifølge NTB.

Et satelittbilde fra National Weather Prediction Center (WPC) vekker nå oppsikt, melder Fox News.

Here is a visible satellite image valid at 2pm PDT showing the vast extent of the wildfire smoke. The area in the orange contour is smoke in the mid-upper levels of the atmosphere that has reached as far east as Michigan! The red contour is the dense smoke near the West Coast. pic.twitter.com/J0OEFVA4oD