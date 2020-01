Senator Romney er kjent for å være en stor tilhenger av sjokolademelk. Da han stilte som presidentkandidat i 2012, uttalte hans kone Ann at drikken var ektemannens «guilty pleasure».

Romney har tydeligvis fortsatt smaken på sjokolademelk, men fikk seg en overraskelse da han drakk det i Senatet tirsdag denne uka. I forbindelse med riksrettssaken mot president Trump, sier reglene at senatorene har lov til å drikke vann eller melk i Senatet. Men væsken må inntas i glass, ikke fra flaske, skriver Business Insider.

En ansatt i Senatet opplyste raskt Romney om regelbruddet. Senatoren forlot da lokalet, før han snart kom tilbake med favorittdrikken i et glass. Glasset ble inspisert og godkjent, skriver Wall Street Journal.

Romney er en nøkkelspiller i riksrettssaken mot Trump, fordi han og Susan Collins, en annen republikansk senator, har sagt at de trolig vil stemme for å innkalle vitner i Senatet i saken.

Noen vil kanskje stusse over at melk nevnes i regelverket. Melkeformuleringen har sine røtter helt tilbake til 1966, der Senatets prosedyre fastslår at en senator «ikke kan hindres i å drikke melk mens han taler».

