Riktignok hadde både partier og kandidater allerede begynt valgkampen, men onsdag startet den for alvor etter at Parlamentet ble oppløst ett minutt over midnatt.

Og det ble veldig fort alvorlig for det konservative regjeringspartiet. Noen minutter før statsminister Boris Johnson formelt åpnet valgkampen, gikk Wales-minister Alun Cairns av.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Voldtektssak kollapset

Den noe vage forklaringen var at han trakk seg grunnet «spekulasjoner omkring en svært følsom sak» som er under etterforskning.

En av hans tidligere medarbeidere skal ha kommet med uttalelser om seksualhistorien til offeret i en voldtektssak der han var vitne i 2018. Uttalelsen var et brudd på loven og førte til at rettssaken kollapset. Dommeren anklaget Cairns' medarbeider for å ha sabotert saken.

Etter dette ga Cairns sin støtte til kollegaen da han stilte til valg i den walisiske nasjonalforsamlingen. Cairns har hele tiden hevdet at han ikke kjente til det som skjedde med rettssaken, og sier han føler seg trygg på at han blir renvasket.

Cairns var for øvrig den siste gjenværende ministeren fra David Camerons regjering. Cameron gikk som kjent av i 2016 etter å ha tapt folkeavstemningen om EU-medlemskap, en avstemning han selv hadde bestemt å holde.

Les også: Underhusets tidligere leder: – Brexit er vår største tabbe etter krigen

– Sunn fornuft

Saken er uansett ikke godt nytt for toryene som også fikk seg en kraftig ripe i lakken dagen før. Da kom Jacob Rees-Mogg med en mildt sagt uheldig uttalelse om brannen i boligblokken Grenfell Tower i London som krevde 72 liv i 2017. Den parlamentariske lederen antydet at ofrene manglet sunn fornuft da de fulgte brannvesenets instruks om å bli i leilighetene sine.

Rapstjernen Stormzy mener Rees-Mogg bør trekke seg og at uttalelsen viser hvor virkelighetsfjerne toppolitikerne er.

Nestleder går av

Men det var altså ikke bare Boris Johnsons parti som fikk en vond start på den fem uker lange valgkampen. I Labour har det lenge vært uro rundt nestleder Tom Watson. Han har vært svært kritisk til partileder Jeremy Corbyns håndtering av antisemittisme i partiet og til Corbyns linje i brexitsaken.

Watson ønsker at landet skal forbli i Europa og ville at Labour skulle være et tydelig anti-brexit-parti. På landsmøtet i oktober ville en Corbyn-vennlig gruppe i partiet kvitte seg med Watson ved å avskaffe nestlederposisjonen, men Corbyn hindret det som ville framstått som et kupp.

I oppsigelsesbrevet sitt hevder Watson at årsaken til at han trekker seg og heller ikke stiller til gjenvalg, er «personlige, ikke politiske». Mange ser det likevel som en form for kapitulasjon.

– Corbyn har vunnet

– Denne sjokkerende nyheten bekrefter det vi allerede vet: Jeremy Corbyn har vunnet borgerkrigen i partiet, sier politisk redaktør Stephen Bush i New Statesman. Han sier Watsons avgang tydeliggjør partiets langsomme bevegelse lenger ut på venstresiden med Corbyn som leder.

Politikerne har altså fem uker foran seg med kamp mellom partier og kandidater, men det første døgnet tyder på at de bør være vel så forberedt på interne kriser som på politiske angrep utenfra. (NTB)

Les også: Boris Johnson anklages for å trenere rapport om hvorvidt Russland påvirket brexit-avstemning