– Hittil er over 4.000 personer såret og over 100 har mistet livet. Våre team gjennomfører fortsatt søk- og redningsoperasjoner i omkringliggende områder, opplyser hjelpeorganisasjonen i en uttalelse onsdag morgen.

De overlevende våknet onsdag opp til et katastrofeområde med massive skader ved havnen i Beirut og omkringliggende områder.

Hele nabolag ble ødelagt, og flere ofre antas fortsatt å være begravd i ruinene. Natt til onsdag opplyste Libanons helseminister Hamad Hassan at minst 78 mennesker hadde mistet livet, og at mange er savnet.

Etter at sola gikk ned tirsdag, fortsatte mange å lete etter sine nærmeste i mørket.

Ikke strøm

– Folk spør etter sine nære og kjære ved akuttmottakene, og det er vanskelig å lete på natta, da vi ikke har noe strøm. Vi står overfor en sann katastrofe og trenger tid for å vurdere omfanget av skadene, sa Hassan.

Røde Kors opplyser at hundrevis av skadde er tatt til overbelastede sykehus, men at mange fortsatt sitter fast i ruinene etter eksplosjonen, som jevnet store deler av Beiruts havneområde med jorda.

– Det vi ser, er en enorm katastrofe. Det er døde og skadde overalt, sier Røde Kors' Libanon-sjef George Kettani.

Den massive eksplosjonen jevnet havneområdet med jorda og rystet hele Beirut tirsdag, og bygninger over hele hovedstaden fikk skader. Foto: Bilal Hussein / AP / NTB scanpix

Tre dagers sorg

Hele hovedstadsområdet er av landets forsvarsråd blitt erklært som katastrofesone.

President Michel Aoun har innført unntakstilstand i to uker, og erklært at det fra onsdag av skal være tre sørgedager. Det libanesiske forsvaret får ansvaret for sikkerheten i Beirut under unntakstilstanden.

Aoun sier han også vil frigi store mengder krisemidler i landet, som fra før er rammet av en dyp økonomisk krise.

Ammoniumnitrat

Myndighetene har bekreftet at det var 2.750 tonn ammoniumnitrat som gikk i luften.

Det store lageret har blitt oppbevart ved havna i seks år, uten tilstrekkelige beskyttelsestiltak.

Statsminister Diab kaller det «uakseptabelt», og president Aoun har sverget at de ansvarlige skal straffes så hardt som mulig.

Hva som startet brannen som utløste eksplosjonen, er foreløpig ukjent. Ifølge lokale medier kan den ha blitt startet av sveisearbeid i lokalet.

USAs president Donald Trump sa tirsdag kveld at hans generaler tror det er snakk om et angrep, men CNN har snakket med tre tjenestemenn i det amerikanske forsvarsdepartementet, som alle sier at de ikke kjenner til noen opplysninger som tilsier at det er tilfelle.

Loves hjelp og bistand

En lang rekke land har uttrykt støtte til det libanesiske folket og tilbudt seg å hjelpe til i en situasjon som var desperat allerede før eksplosjonen.

Ifølge Frankrikes president Emmanuel Macron er franske ressurser og bistand alt på vei til Libanon.

Også Trump og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan er blant dem som lover at de skal sende hjelp.

I tillegg vil blant andre Danmark hjelpe, og til og med Israel, som ikke har diplomatiske relasjoner med Libanon, tilbyr hjelp via andre internasjonale kanaler.

– Norge må hjelpe

Land som Norge må trå til, mener Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland.

– Land som Norge må nå komme med ekstra bevilgninger til Libanon. Ingen er interessert i at denne hardt prøvede nasjonen kollapser i dette farlige hjørnet av Midtøsten, sier Egeland til NRK.

– Det vil også være en katastrofe for én million syriske flyktninger og flere hundre tusen palestinere som fortsatt er i landflyktighet i Libanon generasjoner etter at de flyktet fra Israel, fortsetter han.

Voldsomme demonstrasjoner

Libanon har vært sterkt preget av demonstrasjoner mot de politiske styringsmaktene i landet, som sliter med stor gjeld og stort budsjettunderskudd, høy arbeidsledighet og omfattende korrupsjon.

Kun timer før eksplosjonen forsøkte demonstranter å storme landets energidepartement i Beirut, i protest mot den elendige strømtilførselen i landet.

Enkelte områder av Libanon har i sommer vært uten strøm 20 timer i døgnet.

