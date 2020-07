Røde Kors: Dramatisk økning i antall drukninger i Middelhavet

Organisasjonen melder om en 20 prosents økning i antall drukninger i Middelhavet i juni i år forhold til samme tid i fjor.

Med den økende økonomiske og humanitære krisen på grunn av Covid-19, frykter Røde Kors at antallet desperate mennesker som vil prøve å ta seg til Europa over Middelhavet vil øke ytterligere, skriver Røde Kors i Norge i en pressemelding. Generalsekretær Bernt G. Apeland påpeker at migranter ofte mangler helsetilbud og hygienefasiliteter.

– De er ofte for redde til å søke hjelp hvis de blir syke, og det er nærmest umulig for dem å holde fysisk avstand fra andre i de overfylte flyktningleirene. Det er medvirkende årsaker til at mange tar valget og forsøker å krysse Middelhavet, sier han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Han opplyser at frivillige fra Røde Halvmåne i Libya fant 26 druknede som har drevet i land i løpet av juni. I Tunisia er tallet over 30.

Apeland oppfordrer norske myndigheter om å samarbeide med middelhavslandene om en byrdefordeling, sikre trygge muligheter for migrasjon til Europa og at jobbe for at migrantene som blir reddet får komme i havn.

(©NTB)