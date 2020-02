Tidligere i år ble likekjønnet ekteskap tillatt i Nord-Irland etter årelang kamp.

Fra og med neste uke kan par av samme kjønn gifte seg. Og første par ut blir Robyn Peoples (26) og Sharni Edwards (27).

I dag kunngjorde de på en pressekonferanse at de skal gifte seg kommende tirsdag i byen Carrickfergus, og dermed blir det første likekjønnede ekteparet i Nord-Irland.

– Vi er glade og spente. Det er ikke til å tro at dette skal skje allerede neste uke, sier Robyn Peoples til BBC.

Likekjønnede ekteskap ble tillatt i det øvrige Storbritannia i 2014.

Nord-Irland opphevet lovforbudet mot homoseksualitet først i 1993, som de siste i Storbritannia.

Robyn Peoples (26) og Sharni Edwards (27) blir de første som inngår likekjønnet ekteskap i Nord-Irland. Foto: Skjermdump fra BBC

Siden 2015 har et flertall i den nord-irske nasjonalforsamlingen vært for å tillate likekjønnet ekteskap, men det religiøst konservative partiet Democratic Unionist Party (DUP) blokkerte lovendringen i flere år.

Høsten 2019 gikk lovendringen likevel igjennom etter vedtak i det britiske parlamentet, siden Nord-Irlands nasjonalforsamling var oppløst fra januar 2017 til oktober 2019 etter strid mellom partiene Sinn Fein og DUP.

– Dette er en svært trist dag, sa DUP-leder Arlene Foster da de nye lovene som legaliserer abort og likekjønnet ekteskap i Nord-Irland ble vedtatt i oktober 2019.

Fra 13. januar trådte lovendringen i kraft som tillot likekjønnede par å registrere seg for giftemål, med en frist på 28 dager fra registrering til bryllup.

Dermed ble første mulige dato for bryllupsinngåelse er 10. februar. Robyn Peoples og Sharni Edwards gifter seg 11. februar.

De hadde allerede planlagt å inngå sivilt partnerskap denne datoen, da det etter nyttår ble klart at de kunne registrere seg for ekteskap.

Robyn Peoples kommer fra Nord-Irlands hovedstad Belfast, mens hennes tilkommende Sharni Edwards er fra den engelske byen Brighton. De to møttes på et utested for homofile i Belfast, og har vært forlovet i fem år.

– Vi hadde ikke planlagt å bli de første og få all denne oppmerksomheten, men vi er glade for at vi nå kan vise vei for andre, sier Robyn Peoples til avisen Irish Examiner.

– Fantastisk! skrev Labour-leder Jeremy Corbyn på Twitter idag, til meldingen om det første likekjønnede ekteparet.

– Dette er en stor dag for kampanjen for likekjønnet ekteskap i Nord-Irland. Tilhengerne har måttet kjempe lengre og hardere her i Nord-Irland enn ellers i Storbritannia og Irland, men vi vant kampen og nå har vi sikret denne rettigheten for alle i Nord-Irland, uttalte Patrick Corrigan fra Amnesty Nord-Irland under dagens pressekonferanse.

Amnesty er blant organisasjonene som har deltatt i Love Equality-kampanjen for likekjønnet ekteskap i Nord-Irland.

