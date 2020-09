Robert DuBoise ble uskyldig dømt i 1983. Først forrige måned ble han løslatt

Etter 37 år bak lås og slå, ble Robert DuBoise (55) fra Florida mandag formelt frikjent for voldtekt og drap i 1983, en forbrytelse DNA-bevis nå har bevist at han ikke begikk. Etter å ha feilaktig tilbrakt 23 år ventende på dødsstraff, ble 55-åringen løslatt, ifølge The Guardian.

DuBoise ble dømt for drapet på 19 år gamle Barbara Grams i 1983, som ble voldtatt og slått mens hun gikk hjem fra jobben i et kjøpesenter i Tampa. Han ble dømt til døden og deretter til livstid.

I rettssaken der DuBoise ble dømt, støttet man seg på et vitnesbyrd fra en upålitelig fengselsinformant og en feilaktig bitemerkeanalyse.

Gjenforent med mor og søster

En høring denne mandagen i Hillsborough med fylkesdommer Christopher Nash, resulterte i en ordre som visket ut domfellelsen og livstidsdommen, og fjernet DuBoise fra det statlige registeret for sexforbrytere.

– Denne domstolen har sviktet deg i 37 år, sa Nash under den eksterne høringen.

– I dag har det endelig lyktes.

Robert DeBoise klemmer sin mor etter å ha blitt løslatt fra fengsel. Foto: Martha Asencio-Rhine.

Under høringen viste vitnesbyrd at bitebevisene på offerets venstre kinn som ble brukt under rettssaken er upålitelige - politiet brukte bivoks for å få et inntrykk av tennene til DuBoise - og DNA viste altså at han ikke var mistenkt i overgrepet mot Grams.

DuBoise ble løslatt fra Hardee Correctional Institution i Florida 27. august, og ble deretter gjenforent med sin mor og søster. Han har siden bodd i Tampa på et senter for mennesker som er feilaktig fengslet, og har sagt at han må lære seg hvordan det moderne livet er: Alt fra å handle på Walmart til å bruke en iPhone.