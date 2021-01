President Donald Trumps videre skjebne blir tema i Kongressen denne uka:

* Tirsdag er det ventet en avstemning i Representantenes hus om en resolusjon der man ber regjeringen innen 24 timer bruke det 25. grunnlovstillegget for å avsette Trump med begrunnelsen at han uskikket til embetet. Siden Demokratene har flertall, er det ventet at det blir flertall for dette, men det er ventet av visepresident Mike Pence og regjeringen ikke vil gjøre det.

* Demokratene startet mandag formelt prosessen med å stille Trump for riksrett hvis ikke Pence og regjeringen avsetter ham. Forslaget til riksrettstiltale ble lagt fram av demokratene i Representantenes hus. Demokratene foreslår å tiltale Trump for å ha «oppildnet til opprør», ifølge NTB.

* En avstemning om å starte riksrettssak mot Trump kan bli holdt onsdag eller torsdag i Representantenes hus. Siden Demokratene har flertall der, er det ventet flertall for dette. Også enkelte republikanske politikere sier i kulissene at de vil stemme for det, ifølge The New York Times. Det vil i så fall gjøre Trump til den eneste amerikanske presidenten som det er initiert riksrettssak mot to ganger.

Men spørsmålet blir da: Hvor raskt kan og bør prosesessen gå for seg? Og hva vil det egentlig føre til? Demokratiske politikere har uttrykt ulike meninger om hva som er den beste veien videre.

– Vent minst 100 dager

Om det blir stemt for riksrettssak mot Trump i Representantenes hus, går saken til Senatet der saken skal holdes. Der trengs to tredels flertall for å dømme ham. Det krever altså at en rekke republikanske senatorer stemmer for dette, i tillegg til Demokratene. Trump går uansett av 20. januar, men blir Trump dømt i en riksrettssak, kan Senatet også stemme for å nekte ham å stille igjen som president.

Fra en demonstrasjon mot Trump i Denver, Colorado, denne helgen. Demonstrantene vil ha Trump stilt for riksrett igjen. Foto: David Zalubowski/AP/NTB

Sinnet er stort akkurat nå blant demokratiske og enkelte republikanske politikere etter den siste ukes hendelser. Likevel er det gode grunner til ikke å haste prosessen gjennom, mener enkelte demokratiske politikere.

Årsak: Det vil forstyrre Joe Bidens første uker som president, da han har svært viktige saker å få gjennom.

Senatet vil da være opptatt med en riksrettssak mot en allerede avgått president, i stedet for å konsentrere seg om å jobbe med Bidens agenda. I tillegg vil det legge en mørk sky over Bidens første tid som president.

Vil en riksrettssak mot Trump forstyrre Bidens første tid som president? Det mener enkelte demokrater. Foto: Reuters/NTB

Demokraten James Clyburn, «whip» i Representantenes hus og en innflytelsesrik alliert av Biden, mener huset, dersom det stemmer for å stille Trump for riksrett, bør vente med å sende saken over til Senatet.

– La oss gi Biden de 100 dager han trenger for å komme i gang med agendaen sin, og så sender vi kanskje dokumentene en gang etter det, sier Clyburn til CNN.

Biden ønsker blant annet raskt å få gjennom en økonomisk krisepakke og en nasjonal plan for krisehåndtering av koronapandemien.

Clyburn støttes av flere, mens andre demokrater mener slike kommentarer er med på å undergrave alvoret og budskapet om at Trump umiddelbart må ut.

Sjokkerende videoer

Skulle det blir en riksrettssak, er det uansett en lang vei å gå før Trump blir dømt. Det vil kreve at alle de 50 demokratiske senatorene og minst 17 republikanske stemmer for det. Så langt er det få som har tatt til orde offentlig for at han må tre av.

Samtidig har det vekket stadig sterkere reaksjoner fra begge fløyer i politikken etter hvert som stadig mer av omstendighetene rundt stormingen av Kongressen onsdag i forrige uke kommer fram. Sjokkerende videoer har kommet ut om hvordan inntrengerne tok seg inn i bygningen ved fysisk å presse seg gjennom gruppen av politifolk som prøvde å gjøre motstand, og det er blitt stadig mer klart at det kunne gått langt verre.

– Jo mer tid som går, jo flere bilder og historier fra onsdag jo verre blir det. Hvis man ikke er i vilt raseri over det som har skjedd, har man ikke fulgt med, tvitret Josh Holmes, en rådgiver gjennom lang tid til den republikanske senatoren Mitch McConnell, som fram til nå har vært flertallsleder i Senatet.

«Melania rasende»

Det skal ha blitt funnet våpen, hjemmelagede brannbomber og andre eksplosiver blant dem som angrep USAs nasjonalforsamling. Minst 25 tilhengere av president Donald Trump er nå siktet for innenlands terrorisme etter stormingen. Over 120 personer vil bli straffeforfulgt, ifølge nyhetsbyrået AP.

Det har også kommet fram at Trump hadde en sentral rolle i planleggingen av folkemøtet som ble holdt i Washington onsdag, kort tid før stormingen av kongressbygningen fant sted.

Etterspillet etter stormingen av Kongressen i forrige uke er blitt stort. Foto: Reuters/NTB

Blant dem som er rasende på presidenten er førstedame Melania Trump, ifølge The New York Times. Personer tett på situasjonen sier ifølge avisen at hun er opprørt over mannen etter det som har skjedd, og også over hans beslutning om ikke å delta i innsettelsesseremonien av Joe Biden 20. januar.

Blant republikanerne pågår det nå en debatt om hvorvidt partiet skal vende seg bort fra Trump og trumpismen i månedene og årene som kommer. Etter at de fleste i partiet har stått lojalt bak Trump de siste årene uansett hva som har skjedd, har mange tatt bladet fra munnen de siste dagene. Likevel har Trump en stor og viktig velgerbase som mange republikanere ikke ønske å støte fra seg.

Anthony Scaramucci, en tidligere kommunikasjonsdirektør i Det hvite hus under Trump som siden har blitt en sterk kritiker, mener Trump kan komme tilbake igjen som politiker.

– Med mindre de setter ham i en posisjon der det ikke lenger er mulig for ham å stille til valg igjen, mener jeg det ikke er sikkert at vi har sett det siste av Trump, sier han til The Washington Post.

