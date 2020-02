Rike briter i glasshus lei av å bli beglodd av museumsgjester

Vinduene i luksusleilighetene i boligkomplekset Neo Bankside går fra gulv til tak. Boligkomplekset er tegnet av den berømte arkitekten Richard Rogers. Fra leilighetene er det fri sikt til det verdenskjente kunstmuseet Tate Modern som ligger i London. Problemet er bare at de besøkende også har fri sikt fra museets terrasse og kan se alt som foregår på innsiden av leilighetene.

Museets terrasse ligger i toppetasjen og den blir besøkt av rundt 500.000 gjester i året.

Les også: Trump brukte Air Force One for å sanke stemmer. Så oppdaget folk bildejuks

Føler seg overvåket

Beboerne i leilighetene har uttalt at de føler seg konstant overvåket, og i 2017 gikk de rettens vei for å få en slutt på at folk glodde inn i deres private hjem.

Eierne av leilighetene ville at museet skulle sperre av deler av takterrassen. Tate Modern nektet og argumenterte med at den gir et unikt 360 graders utsyn over London. Museet mener beboerne heller får bruke persiennene hvis de synes det er plagsomt å bli beglodd.

Fra takterrassen til Tate Modern (til venstre) er det fri sikt til et luksuriøst boligkompleks. Foto: Hanna McKay/NTB scanpix

Beboerne har hevdet at gjestene ikke bare stirrer inn i leilighetene, men at de også blir utsatt for vinking, obskøne bevegelser og at noen også bruker kikkert.

Les også: Forlatt spøkelsesskip har drevet rundt på havet. Nå har det dukket opp i Irland

Tapte i retten

Beboerne tapte første runde i retten, og nå har de også tapt i en ankedomstol, skriver avisen The Guardian.

Som følge av klagen fra de misfornøyde beboerne, har museet oppfordret de besøkende til å vise respekt overfor naboene.

De har også vakter som fraråder folk fra å ta bilder av leilighetene.

Tate Modern er Storbritannias nasjonale museum for moderne kunst og har rundt seks millioner besøkende i året.