Retter tiden for hvor lenge George Floyd ble presset ned

Helt siden pågripelsen av afroamerikanske George Floyd 25. mai har tiden 8 minutter og 46 sekunder figurert som angivelse for hvor lenge den drapssiktede politimannen Derek Chauvin presset Floyd ned mot bakken slik at 46-åringen til slutt døde. Nå har imidlertid statsadvokaten i Minnesota som etterforsker saken, endret dette.

– Tidsangivelser i etterforskningsdokumentene, hvor mange stammer fra videoopptak, viser at Chauvin hadde kneet sitt på Floyd i 7 minutter og 46 sekunder, hvor 1 minutt og 53 sekunder var etter at Floyd tilsynelatende hadde sluttet å puste, heter det i en uttalelse fra statsadvokat Mike Freeman i Hennepin fylke, som etterforsker saken.

Nyhetsbyrået Associated Press har tidligere spurt om feilen i tidsangivelsen, men påtalemyndigheten ville da ikke kommentere spørsmålet ettersom tiden 8 minutter og 46 sekunder var begynt å bli brukt symbolsk under demonstrasjoner over hele verden.

