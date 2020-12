Republikansk valgfunksjonær raser mot Trump

Det var på en pressekonferanse tirsdag at Sterling kom med anklagene og bønnfalt presidenten og delstatens senatorer om å gripe inn. Sterling er ansvarlig for innføringen av et nytt valgsystem i Georgia.

– President, senatorer, du har ikke fordømt disse handlingene, eller denne tonen. Dette må slutte. Vi trenger at dere trår til. Skal dere først innta lederverv, må dere vise ledelse, sa en synlig opprørt Sterling.

Han fortalte om hvordan folk har kjørt i karavaner forbi hjemmet til delstatens administrasjonsminister Brad Raffensperger, gått inn på eiendommen hans og sendt seksualiserte trusler til konas mobiltelefon.

Politibeskyttelse

Både Sterling og Raffensperger har politibeskyttelse. Ledende republikanere har bedt Raffensperger gå av og anklaget ham for å ha forkludret valget.

Det som fikk det til å koke over for Sterling var imidlertid da en konsulent i begynnelsen av 20-årene i selskapet Dominion Voting Systems fikk drapstrusler og fikk se en renneløkke med eget navn på.

Konsulenten hjelper til med omtelling i fylket Gwinnett. Et videoopptak av at han overførte data til fylkets datamaskin er blitt lagt ut på nett, med en falsk anklage om at han manipulerte valgdata.

Sterling la til at mens han og Raffensperger har profilerte stillinger og er vant til medienes søkelys, har konsulenten ganske enkelt en vanlig jobb.

En folkefiende

I forrige uke omtalte Trump Raffensperger som «en folkefiende.»

– Det åpnet slusene for denne typen dritt, sa Sterling.

Han oppfordrer nå presidenten til å stå fram og be tilhengerne sine å avstå fra vold og trusler.

– Noen kommer til å bli skadd. Noen kommer til å bli skutt. Noen kommer til å bli drept, sa Sterling.

Begge delstatenes senatorer, David Perdue og Kelly Loeffler, kom tirsdag med uttalelser som fordømte bruken av vold og trusler, men de kom samtidig med nye udokumenterte påstander om valgfusk i delstaten.