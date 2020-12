Sasse skriver på sin egen Facebook-side torsdag, norsk tid, at han har oppfordret sine republikanske kolleger om å droppe alle planer om å omstøte Joe Bidens valgseier, skriver CNN.

– Etter å ha vært i private samtaler med to dusin kolleger i løpet av de siste ukene, virker det nyttig å forklare offentlig hvorfor jeg ikke vil ta del i et prosjekt for å omstøte valget, og hvorfor jeg også har oppfordret kollegene mine om å stanse dette farlige spillet, skriver Sasse.

Senatoren fra Nebraska var neppe blant Trumps favoritter fra før. Tidligere i år anklaget Sasse Trump for «å flørte med tilhengere av hvit overmakt» og for «å kysse diktatorer bak».

Trump svarte i en serie meldinger på Twitter, der han kalte Sasse «en person som ikke har det som trengs for å være stor».

– Lille Ben er en byrde for Det republikanske partiet, og en skam for den storslåtte delstaten Nebraska, skrev Trump.

Les også: «Tro det eller ei, vi har kanskje alle noe å lære av svigersønnen til Donald Trump»

Nekter å erkjenne nederlaget

Til tross for at Joe Biden fikk over 7 millioner flere stemmer enn Donald Trump i presidentvalget 3. november og sikret seg 306 valgdelegater mot Trumps 232, har Trump selv og mange republikanere nektet å erkjenne nederlaget.

Gjennom hundrevis av søksmål i delstat etter delstat har Trumps støttespillere forsøkt å få domstolene med på at det var omfattende uregelmessigheter under valget, men uten å vinne fram.

Mandag 14. desember ble Joe Biden formelt valgt til USAs nye president etter at 306 valgdelegater ga sin stemme til ham og visepresident Kamala Harris.

Sasse skriver at Trump og hans støttespillere forsøker å ugyldiggjøre millioner av stemmer.

– Presidenten og hans allierte leker med ilden. Hvis du fremmer sterke påstander, bør du være trygg på at du har bevis. Men det har verken presidenten eller de institusjonelle brannstifterne i Kongressen, som vil protestere mot valgkollegiets stemmegivning.

Les også: «Republikanerne vil gjøre alt de kan for at Joe Biden skal mislykkes»

Senator vil motsette seg kåring

Missouris senator Josh Hawley kunngjorde nylig at han vil motsette seg kåringen av Biden når Kongressen neste uke skal samle seg for å bekrefte Bidens valgseier. Han er den første senatoren som har offentliggjort at han tyr til dette skrittet. Kort tid etter kom nyheten om at Trump reiser hjem til Washington fra feriestedet sitt i Florida en dag før planlagt, for å være i Det hvite hus nyttårsaften.

Fra Florida har den avtroppende presidenten kommet med en rekke angrep på valgresultatet. Det er ikke kjent om det er noen sammenheng mellom Hawleys uttalelse og Trumps avgjørelse om å reise hjem en dag før tiden.

Flere ledende republikanere har omsider akseptert Bidens seier, på tross av at Trump ikke vil erkjenne nederlaget. Blant dem er republikanernes senatsleder Mitch McConnell, tidligere justisminister William Barr og senatorene John Cornyn fra Texas, Roy Blunt fra Missouri og John Thune fra South Dakota.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.