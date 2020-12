Biden gikk seirende ut av presidentvalget 3. november, men president Donald Trump har nektet å erkjenne valgnederlag. Topp-republikanerne har heller ikke anerkjent Biden som valgets vinner, før tirsdag.

Flertallsleder McConnell sa i en tale til Senatet at han har vært i kontakt med Biden og gratulert ham med valgseieren. Han sier også at landet har en nyvalgt president og visepresident, og at valgkollegiet har talt.

– Jeg vil gratulere president-elekt Joe Biden, sier McConnell, som helt siden valget for seks uker siden har vært taus om Bidens seier.

– Mange av oss hadde ønsket at valget ga et annet resultat. Men vårt system har prosessene som bestemmer hvem som tas i ed 20. januar, og nå har valgkollegiet talt, sa han.

Godtar omsider

Flere andre ledende republikanere har også omsider akseptert Bidens seier etter valgkollegiets møter mandag, trass i at Trump fortsetter å nekte å erkjenne nederlaget.

Blant dem er senatorene John Cornyn fra Texas, Roy Blunt fra Missouri og John Thune fra South Dakota.

– Det kommer et punkt da man må akseptere virkeligheten. Når valgkollegiet har tatt sin beslutning, er det på tide å gå framover, sa Thune, som er republikanernes nestleder i Senatet.

Også fra utlandet kommer nå gratulasjonene fra ledere som har drøyd i det lengste med å godta at Biden vant valget, blant dem Russlands president Vladimir Putin og Mexicos president Andrés Manuel López Obrador.

Enkelte senatorer er likevel fast besluttet å fortsette kampen mot valgresultatet helt til 6. januar, når valgkollegiet teller sine stemmer, eller til 20. januar når Biden tas i ed som ny president.

– Det er nå bare en svært smal sti framover for presidenten. Men når det er sagt, tenker jeg at vi må la den juridiske prosessen gå sin gang, sier senator Lindsey Graham, en av Trumps nærmeste allierte.

Farlig vei

Historikere og valgansvarlige har advart om at Trumps grunnløse påstander om valgfusk kan undergrave amerikanernes tillit til valgsystemet og demokratiet, og at de folkevalgte, som har avlagt en ed om å forsvare grunnloven, har et spesielt ansvar.

– Kampanjen for å omstøte valget er en farlig sak. Dette er en republikansk operasjon. Uten deres taushet, kunne presidenten ikke gjøre det han gjør, sier professor Julian Zelizer ved Princeton-universitetet.

Trump har prøvd å få mange tusen stemmer, særlig poststemmer og forhåndsstemmer, forkastet i nærmere 50 søksmål i en rekke delstater, som nesten alle er avvist av domstolene, inkludert høyesterett.

Hans advokater forsøker å vise til omfattende valgfusk, selv om justisminister Bill Barr selv har sagt at det ikke har vært noen tegn på fusk som ville ha endret resultatet.

Trump har også ringt til de republikanske guvernørene i flere stater der Biden vant, angivelig for å forsøke å presse dem til å utnevne andre valgdelegater som ville stemme på ham. Men også dette er avvist.

