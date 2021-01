Av NTB og Dag Høie

Innsigelsene mot valgresultatene i Pennsylvania og Arizona ble nedstemt i Senatet etter at Kongressen igjen samlet seg etter at bygningen var ryddet etter at Donald Trump-tilhengere stormet bygningen onsdag ettermiddag lokal tid. Dermed er trolig siste hinder passert i godkjenningen av Joe Bidens seier.

Det var på forhånd signalisert at en rekke republikanere vil stemme for innsigelsene, men kun sju senatorer stemte for innsigelsene. Avstemmingen i Senatet ble holdt etter en kort debatt om hvorvidt Pennsylvania-resultatet kunne bli stående. Det ga Biden seieren i delstaten.

Tidligere på kvelden stemte Senatet ned innsigelsene mot utnevnelsen av Biden som valgvinner i Arizona. Seks senatorer stemte for innsigelsene, blant dem er Ted Cruz den mest profilerte.

Avbrutt

Ifølge flertallsleder Mitch McConnell i Senatet blir det trolig ingen flere innsigelser. Det betyr at Kongressens formelle sertifisering av Biden-seieren kan gå raskt unna etter at også Representantenes hus har stemt om Pennsylvania.

Sertifiseringen startet tidligere onsdag, men ble avbrutt da Trump-tilhengere stormet kongressbygningen, som deretter ble evakuert. Seks timer senere samlet senatorene og kongressmedlemmene seg for å ta opp arbeidet igjen, i det som ble beskrevet som en styrkeprøve for det amerikanske demokratiet.

Etter å ha samlet seg igjen, holdt senatorene flere følelsesladde innlegg om beleiringen.

Fordømte opprøret

En av dem var den republikanske lederen Lindsey Graham. Han holdt et brennende innlegg der han fordømte opprøret og ba Kongressen sertifisere Joe Bidens valgseier.

– Jeg og Donald Trump har hatt litt av en reise sammen. Jeg hater at det skal slutte på denne måten, å herregud, jeg hater det. Jeg er ute, nok er nok, sa Graham i sluttinnlegget før Senatet stemte over innsigelsene mot at Joe Biden kunne sertifiseres som valgvinner i Arizona.

Det var nettopp det senatorene skulle stemme over da kongressbygningen måtte evakueres etter stormingen.

– Jeg vil si, og kanskje er det viktigere at det kommer fra meg enn noen andre: Joe Biden og Kamala Harris er rettmessige vinnere av valget, sa Graham og oppfordret sine partikolleger til ikke å stemme for innsigelsene.

– Medskyldige

Den republikanske senatoren Mitt Romney rettet pekefingeren mot sine egne. Romney, som var kandidat for republikanerne mot Barack Obama i 2012, sa i sin tale til Senatet etter at det igjen var samlet onsdag, at han vet hvordan det er å tape. Men et tap er ikke noe man kan lyve seg ut av, sa Romney.

– Det beste vi kan gjøre for å vise respekt for velgerne som er opprørt, er å fortelle dem sannheten, sa Romney og oppfordret sine kolleger til ikke å stemme for innsigelser mot sertifiseringen av valgresultatet.

Romney var selv blant dem som måtte evakueres da sinte Trump-tilhengere stormet kongressbygningen.

– Det som skjedde her i dag var et opprør oppildnet av presidenten i USA, sa Romney i et følelsesladd innlegg.

Han har vært en arg Trump-kritiker som er blitt latterliggjort av Trump flere ganger. Romney advarer republikanerne som fortsatt står ved Trumps side.

– De som fortsetter å støtte hans farlige spill ved å motsette seg resultatet i et legitimt, demokratisk valg, vil for alltid bli sett på som medskyldige i et uhørt angrep på vårt demokrati. De vil bli husket for sin rolle i denne skammelige hendelsen. Det blir deres arv, sa Romney.

– Kan ikke tolereres

Også Liz Cheney, som er en av republikanernes ledere i Kongressen,gikk hardt ut mot Trump i et telefonintervju med Fox News,

– Det må stilles alvorlige spørsmål ved presidentens involvering og ansvar for hva som skjedde her i kveld. Det kan ikke tolereres, sier Cheney i et telefonintervju med Fox News.

Hun var blant dem som måtte evakueres da Trump-tilhengere tok seg inn i kongressbygningen og beleiret den.

– Vi har en fantastisk historie om fredelig maktoverføring. Det er noe vi tar for gitt, men som Ronald Reagan kalte mirakuløst. Jeg tror vi har sett i dag hvor skjørt og sårbart det er, sier Cheney.

