Republikanerne vurderer å framskynde riksrettssak

Om Representantenes hus onsdag vedtar å stille Trump for riksrett, kan Senatet innkalles tidligere, ifølge en kilde nyhetsbyrået Reuters har snakket med.

I utgangspunktet skal ikke Senatet samles før tirsdag i neste uke, dagen før Joe Biden innsettes som president 20. januar.

Kilden, en høytstående republikansk senatsmedarbeider, sier at ingenting er avgjort ennå.

Republikanernes flertallsleder i Senatet, Mitch McConnell, som bestemmer dagsorden i Senatet, har ifølge The New York Times ' kilder sagt at han er fornøyd med at Demokratene stiller Trump for riksrett.

