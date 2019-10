Gjennom hele uken har flere Pentagon-topper blitt innkalt til høringer i riksrettprosessen demokratene har startet mot president Donald Trump, og onsdag hadde turen kommet til forsvarsdepartementets Ukraina-ekspert Laura Cooper.

Hun skulle etter planen forklare seg for komiteen rundt klokken 16.00 norsk tid, men idet høringen skulle starte stormet 24 republikanere høringslokalet for å arrangere en god gammeldags streik, slik at høringen blir utsatt på ubestemt tid.

Det melder flere amerikanske medier onsdag kveld, deriblant CNN som skriver at republikanerne som har stormet lokalet har fått bragt inn kjeks og pizza for å fortsette streiken ut over dagen. Republikanerne streiker fordi de mener det er urettferdig og udemokratisk at demokratene arrangerer høringer bak lukkede dører uten mulighet for det amerikanske folk å vite hva som blir sagt.

– Har dere ikke en jobb å gjøre?

Ingen av republikanerne som har iverksatt aksjonen er med i komiteene som har igangsatt riksrettprosessen, og hadde i utgangspunktet ikke anledning til å være med på den lukkede høringen som skulle foregå i dag.

– Dere stormer inn her og hevder at dere står opp for rettferdighet, mens innbyggerne i deres distrikt lider og dør hver eneste dag. I stedet for å jobbe for dem statuerer dere et eksempel for dem og deres barn at det er greit å lyve, stjele og jukse så lenge man ikke blir tatt, sa demokrat Val Demmings til gruppen med republikanere.

En annen demokrat kalte det hele et patetisk stunt, men så lenge republikanerne nekter å flytte på seg hindrer de at høringen kommer i gang. Det skjer dagen etter at en annen toppdiplomat, ambassadør Bill Taylor, ga sitt vitnemål der han hevder Trump krevde gransking mot militær støtte.

Bloomberg hevder at president Donald Trump var informert om streikeplanene etter et møte med 30 republikanske medlemmer av Kongressen tirsdag kveld, og at han ga sitt samtykke til å gjennomføre streiken.

Litt over 21.30 meldte flere reportere som er tilstede at Laura Coopers vitnemål hadde begynt.

