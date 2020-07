– Vi vil snu hver stein i jakten på å finne effektive behandlinger eller vaksiner mot koronaviruset, sier helsekommissær Stella Kyriakides i en pressemelding fredag.

Gjennom EØS-avtalen blir Remdesivir også godkjent i Norge. Det vil skje innen 30 dager, opplyser Legemiddelverket til VG.

Den europeiske helsemyndighet (EMA) har tidligere anbefalt at legemiddelet godkjennes.

Testing har vist at legemiddelet, som produseres av den amerikanske legemiddelprodusenten Gilead, kan korte ned sykdomsforløpet hos alvorlig syke covid-19-pasienter fra i gjennomsnitt 15 til elleve dager.

USA godkjente i mai Remdesivir for behandling av covid-19.

Onsdag ble det kjent at USA har kjøpt alle tilgjengelige doser av legemiddelet. Det vil ta minst tre måneder før nye doser av legemiddelet er klare til bruk. Men helsekommissær Kyriakides sa til Financial Times torsdag at EU-kommisjonen er i forhandlinger med Gilead om å få reservert nye doser.