Rekordvarmt også i Danmark og Moskva

– Vi setter rekord med 5,5 grader i gjennomsnitt. Det er det varmeste siden vi begynte å måle i 1873, sier vakthavende meteorolog Henning Gisselø ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Den forrige rekorden var fra 2007, da gjennomsnittstemperaturen i Danmark var 5,0 grader i årets første måned. At en gjennomsnittsrekord for en hel måned i hele landet blir slått med hele 0,5 grader, er svært uvanlig.

I Russlands hovedstad Moskva lå temperaturen i forrige måned i snitt på om lag 0 grader. Også her var været det varmeste siden målingene begynte på 1870-tallet. Temperaturen lå over 9 grader høyere enn normalt, opplyser det russiske meteorologiske instituttet Rosgidromet.

I Norge var det i forrige måned rekordhøye snittemperaturer i alle fylker sør for Nordland. Temperaturen i Oslo lå 7,1 grader over normalen. På Sunndalsøra i Møre og Romsdal ble det satt ny nasjonal varmerekord for januar rett etter nyttår.

Både i Norge og de fleste andre steder på kloden har gjennomsnittstemperaturene gradvis steget som følge av den globale oppvarmingen. Varmerekorder settes dermed oftere enn om klimaet hadde vært stabilt.