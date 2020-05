Både Italia, Spania og Storbritannia meldte søndag om de laveste dødstallene på et døgn siden mars, da landene i Europa begynte å stenge ned. Det er gode nyheter for de tre landene i Europa som er hardest rammet av koronakrisen når man ser på dødstallene. Alle tre land har, som de eneste i Europa, mellom 500 og 600 døde per million innbyggere, ifølge Worldometers.

Rekord siden mars

Men nå kommer lyspunkter i utviklingen. Dette er meldingene som kom fra de tre landene samtidig:

* Italia rapporterte det laveste daglige dødstallet siden portforbudet trådte i kraft. Landet hadde søndag registrert 145 koronarelaterte dødsfall på en dag, 8 færre enn dagen før.

* Spania rapporterte søndag 87 koronadødsfall det siste døgnet. Også dette var rekordlavt: Det var første gang på to måneder at det er det registrert under 100 dødsfall på et døgn i Spania.

* Storbritannia rapporte 170 koronarelaterte dødsfall det siste døgnet søndag. Det var det laveste antallet i løpet av et døgn siden de strenge smitteverntiltakene ble innført i mars.

Flest døde

Det er Spania som har hatt flest dødsfall så langt i Europa sett i forhold til innbyggertall. Spania har 591 døde per million innbyggere, mens Italia har 528 og Storbritannia har 511, viser statistikken fra Worldometers mandag.

Men det er Storbritannia som har flest døde i Europa i reelle tall. I mange uker var det Italia og Spania som hadde de høyeste dødstallene i Europa, men tidligere i mai gikk antall døde i Storbritannia forbi. Per mandag hadde Storbritannia nesten 35.000 døde, mens Italia nærmet seg 32.000 døde. Frankrike har over 28.000 døde, mens Spania nærmet seg 28.000. Frankrike har altså også svært mange døde, men landet har flere enn innbyggere enn Spania og Italia, og omtrent like lange innbyggere som Storbritannia.

Storbritannia har nå det nest høyeste antall døde i verden etter USA, som mandag var svært nær 100.000 døde av covid-19.

Åpner opp mer

De positive tallene kommer idet både Spania og Italia mandag innførte nye lettelser i restriksjonene, melder BBC.

Med munnbind og hansker kunne det igjen serveres kaffe på denne kafeen i Roma i Italia mandag. En rekke serveringssteder kunne mandag endelig åpne igjen etter å ha vært stengt i over to måneder. Foto: NTB scanpix

Helsemyndighetene i Spania sier landet er veldig nær ved å stanse smittespredningen, men sier det fortsatt er fare for oppblussing, og at man derfor må være svært forsiktig fortsatt. I store deler av Spania skal nå grupper på opp til ti personer få lov til å møtes, og uteserveringer på restauranter og kafeer kan åpne. Men det gjelder ikke ennå i Madrid og Barcelona, de to storbyene som er hardest rammet.

I Italia kan de fleste forretninger, inkludert barer, restauranter, kafeer og frisører, åpne fra mandag, etter å ha vært stengt i over to måneder. Men det vil fortsatt være avstandskrav på restauranter og lignende steder.

