Regjeringen i Kina skylder på India etter dødelig sammenstøt

Det dødelige slagsmålet fant sted i det omstridte grenseområdet Galwan-dalen i Himalaya tidligere denne uka.

En talsmann for Kinas utenriksdepartement, Zhao Lijian, hevdet fredag at hele det omstridte området tilhører Kina. Han sa at sammenstøtet brøt ut som følge av gjentatte overtramp begått av indiske soldater siden starten av mai.

– Klubber med spiker

Indiske myndigheter mener imidlertid at det er kinesiske soldater som har beveget seg inn på indiskkontrollert territorium. Begge parter anklager hverandre for byggevirksomhet på feil side av delelinjen i dalen.

Sammenstøtet mandag kveld skal ha foregått uten at skudd ble løsnet. I stedet slåss soldatene med klubber og bare never, ifølge indiske militære kilder og medier.

Noen av de kinesiske soldatene var angivelig utstyrt med klubber med spiker og steiner surret inn i piggtråd. Flere indiske soldater skal ha blitt dyttet ned en skrent og ut i en iskald elv.

– Også kinesere drept

Minst 20 indiske soldater ble drept. Indiske medier melder at også en rekke kinesere ble drept eller alvorlig skadd, men dette er ikke bekreftet.

Galwan-dalen ligger i Himalaya i 4.500 meters høyde. De indiske og kinesiske soldatene i området har en avtale om aldri å bruke skytevåpen.

Slagsmålet i dalen var det dødeligste sammenstøtet mellom de to stormaktene på over 40 år.