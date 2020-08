Reaksjonene lar ikke vente på seg etter fredsavtalen mellom Israel og Emiratene

– Denne kunngjøringen er en belønning for den israelske okkupasjonens forbrytelser, sier en talsmann for den palestinske bevegelsen, Fawzi Barhoum.

Hamas, som kontrollerer Gazastripen, har ikke anerkjent staten Israel og har vært i tre kriger med Israel siden 2007.

Reaksjonen kom kort etter at president Donald Trump kunngjorde en avtale inngått mellom USA, Israel og Emiratene som innebærer full diplomatisk kontakt mellom de to landene, samt en stans i Israels planlagte annektering av viktige deler av Vestbredden.

Egypts president hyller avtalen mellom Israel og Emiratene

Egypts Abdel Fattah al-Sisi roser avtalen som innebærer full normalisering mellom Israel og Emiratene og stans i Israels annektering av Vestbredden.

Ifølge Sisi vil avtalen bidra til å skape fred i Midtøsten.

– Jeg leste med interesse og stor anerkjennelse den felles uttalelsen mellom USA, de broderlige Emiratene og Israel når det gjelder stansen i Israels annektering av palestinske områder, skriver Egypts president på Twitter.

Egypt og Jordan har lenge vært de eneste arabiske landene med diplomatiske bånd til Israel. Nå følger Emiratene etter.

Emiratene: Avtalen med Israel skal sikre tostatsløsning

Emiratene kaller normaliseringen med Israel et modig skritt som kan sikre en tostatsløsning mellom Israel og Palestina.

– De fleste land vil anse dette som et modig skritt for å sikre en tostatsløsning, som gir tid til forhandlinger, sier Emiratenes utenriksminister Anwar Gargash på en pressekonferanse torsdag.

På spørsmål om når Emiratene og Israel vil åpne ambassader i hverandres land, svarer han at han ikke ønsker å spekulere på tidsrammen, men at det helt klart ikke vil ta lang tid.

– Dette er virkelig, vi snakker ikke om skritt for skritt, fastslår han.

Ifølge Gargash innebærer avtalen dødsstøtet for Israels forsøk på å annektere palestinske områder.

Han sier også at landet vil forsøke å utvikle «et organisk forhold som på mange områder allerede fantes».

– La oss forsøke å få til noe konkret, sier Gargash og argumenterer for at brubygging og kontakt gjør det lettere å oppnå resultater.

– Vi har argumentert for at i hvert eneste vanskelige politiske felt i regionen, når du har bruer og kontakter, så blir du viktigere og mer innflytelsesrik når du forsøker å påvirke resultatene og forsøker å hjelpe, sier han.

– Emiratene bruker sin tyngde og sitt løfte om et forhold for å fjerne en tidsinnstilt bombe som truer en tostatsløsning. Er det perfekt? Ingenting er perfekt i en svært vanskelig region. Men jeg mener vi bruker våre politiske brikker riktig, sier han.

Ekspert: – Mange spørsmål gjenstår

Overraskende og historisk, sier Midtøsten-forsker Anders Persson om avtalen mellom Israel og Emiratene. Men dens betydning er fortsatt høyst uklar.

– Selv om det har vært samtaler mellom landene, så vil jeg si at det kommer som en stor overraskelse, sier Persson, som er Midtøsten-forsker ved Linnéuniversitetet i Småland i Sverige.

Han mener imidlertid det er vanskelig å avgjøre om avtalen er så betydningsfull som blant annet president Donald Trump vil ha det til.

– Det kalles for en historisk avtale og blåses opp som noe stort, og det er klart at det er første gang på 26 år at et arabisk land slutter fred med Israel. Men på den andre siden så kan både Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu ha gode grunner til å framstille dette som en seier. Trump foran valget, og Netanyahu for å stagge protestene som pågår mot ham, sier Persson.

– Føler seg sviktet

Han utelukker ikke at avtalen kan være et skritt nærmere en tostatsløsning mellom Israel og Palestina, og han mener det er stort at annekteringen er stanset.

– Men hardbarkede elementer i Israel mener at dette kun er midlertidig. Det gjenstår å se.

Persson viser også til at palestinerne selv så langt har vært svært negative til at arabiske land slutter full fred med Israel, at de opplever det som et svik og at det palestinske spørsmålet blir glemt. Samtidig som situasjonen deres fortsetter som før.

Saudi-Arabia neste?

Ifølge Persson er det store spørsmålet nå hvorvidt flere arabiske land kommer til å følge etter.

– Den store premien her er Saudi-Arabia. Sjansen for at de skal slutte fred med Israel øker nok nå, men selv her gjenstår det å se hvordan ting utvikler seg.

Han mener også at det blir interessant å se om det er snakk om en «varm eller kald fred».

– Etter at Israel sluttet fred med Egypt og Jordan, ble den en såkalt kald fred, det vil si at handelen fortsatte å være begrenset, og at det nesten ikke finnes turisme mellom landene, sier Anders Persson.