Baghdadi antas å ha blitt drept i et angrep utført av amerikanske spesialstyrker, opplyser en høytstående embetsmann i det amerikanske forsvaret og en offisiell kilde med kjennskap til saken til CNN.

Vedkommende sier også at CIA hjalp til med å lokalisere IS-lederen.

Det pågår når DNA-tester og biometriske test for å identifisere personene som ble drept under angrepet, sier kildene til kanalen.

Ikke navngitte kilder sier også at Baghdadi detonerte en selvmordsvest under angrepet.

– Irak fikk beskjed

Kilder i både Syria, Irak og Iran oppga søndag at de har fått beskjed om at Baghdadi antas å ha blitt drept i angrepet, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Samtidig har Trump kunngjort på Twitter at «noe stort nettopp har skjedd». Meldingen ble lagt ut lørdag kveld amerikansk tid.

Det hvite hus opplyser at presidenten kommer med en uttalelse søndag, men uten å si noe om hva den skal handle om. Den er ventet klokka 14 norsk tid.

Tidsskriftet Newsweek er blant mediene som melder at lederen for jihadistgruppen skal være drept i Idlib i Syria. Trump skal ha godkjent operasjonen en uke før den ble gjennomført. Den skal ifølge en av CNNs kilder ha blitt utført av amerikanske spesialstyrker.

– Mange drept og såret

Samtidig har Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) meldt at ni personer ble drept da i alt åtte helikoptre angrep et område i utkanten av landsbyen Barisha i Idlib.

– Vi kan verken bekrefte eller avkrefte at Baghdadi var i området, sier SOHRs sjef Rami Abdulrahman.

Det er ikke kjent hvem som ble drept, og hvorvidt det var sivile blant de døde.

Ifølge SOHR er dødstallet ventet å stige ettersom et stort antall mennesker er såret, mange av dem alvorlig. Gruppas kilder har også oppgitt at det ble sluppet styrker ned på bakken fra helikoptrene under operasjonen.

– Skapte panikk

En beboer i en leir for internflyktninger i utkanten av Barisha sier at han hørte uidentifiserte helikoptre ved midnatt, hvorpå det ble gjennomført flere luftangrep av det vedkommende mener var den USA-ledede koalisjonen.

– De fløy meget lavt og skapte stor panikk blant folk, sier Ahmed Hassawi til nyhetsbyrået AFP.

Baghdadi er meldt drept flere ganger de siste årene, men meldingene har vist seg å være feil. De siste fem årene har han ligget i skjul, og USA har utlovet en belønning på 25 millioner dollar for informasjon som kunne føre til at skjulestedet hans ble avslørt.

En video som ble publisert av det IS-tilknyttede nettstedet Furqan i april, viste det som ble oppgitt å være et intervju med Baghdadi.

Kalifatet falt

IS etablerte den syriske byen Raqqa som hovedstad i sitt selverklærte kalifat i 2014, men har de siste årene blitt fordrevet fra store områder i Syria og Irak som følge av militæroffensiver i begge land. USA har deltatt i begge offensivene – i Irak sammen med irakiske regjeringsstyrker og militser, i Syria sammen med den kurdiskdominerte SDF-militsen.

I mars mistet IS kontrollen over sitt territorium i Syria, men flere IS-krigere skal ha søkt seg til Idlib-provinsen, som er det eneste større området i Syria som fortsatt er delvis kontrollert av syriske opprørere. (NTB)

