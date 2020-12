Fire raketter ble avfyrt mot USAs ambassade i Irak tirsdag kveld, for første gang på flere uker.

Rakettene slo ned bare 600 meter fra selve ambassaden.

Sikkerhetskilder melder at det dreier seg om fire Katjusja-raketter. Minst to personer skal være såret, begge irakiske sikkerhetsfolk. Rakettene ble skutt ned av et luftvernsystem som USA satte i drift på stedet tidligere i år.

USA har truet med å stenge ambassaden i Bagdad grunnet gjentatte angrep. I forrige måned gikk proiranske grupper med på å ikke å angripe ambassaden og andre amerikanske mål i Irak, under den forutsetning at USA og andre Nato-land trekker sine styrker fra landet.

Meldingen om angrepet kom kun minutter etter at USAs forsvarsminister Christopher Miller hadde kunngjort at landet trekker tilbake 500 av sine 3.000 soldater fra Irak.

Miller sa tirsdag at han hadde orientert USAs allierte, inkludert Nato, om avgjørelsen.

Soldatene skal være trukket ut på nyåret. President Donald Trumps regjering har tatt beslutningen om tilbaketrekkingen kort tid før påtroppende president Joe Biden tar over 20. januar.

Det er kutyme i amerikansk politikk at en avtroppende president sitter stille i båten og gjør få endringer i perioden før maktovertakelsen, men Trump har likevel besluttet å hente soldatene hjem.

Christopher Miller ble innsatt som forsvarsminister i forrige uke, etter sparkingen av Mark Esper og flere av hans nærmeste allierte. Sparkingen kan ha vært motivert av at Esper og hans lag gjorde sitt for å hindre tilbaketrekkingen, skriver CNN.

Saken er oppdatert.