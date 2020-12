Tyvene brøt seg inn i Il-80-flyet på en flyplass i Rostov-regionen sør i landet. De åpnet en lasteluke og stjal en rekke radiokomponenter, melder statlige russiske medier ifølge BBC.

Ifølge militæreksperter er flyet ett av fire som kan brukes som flygende kommandosentraler for russiske ledere, inkludert presidenten, i tilfelle atomkrig. Systemene om bord er strengt hemmelige. USA har en flåte med lignende maskiner, Boeing E-4B Nightwatch.

Nyhetsbyrået Interfax melder at flyet gjennomgikk planlagt vedlikehold på en flyplass ved havnebyen Taganrog, og at det hadde vært der siden begynnelsen av 2019.

Russlands viseforsvarsminister Aleksej Krivorutsjko opplyste i mai i fjor at det var satt i gang et arbeid for å oppgradere flyene.