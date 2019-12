Putin bruker avleggs operativsystem: – Sårbar for hackerangrep

– Russiske agenter anklages for hacking verden over, men ingen i Kreml ser ut til å ha informert Vladimir Putin om viktigheten av cybersikkerhet, skriver storavisen The Guardian.

Putin bruker Windows XP på sin datamaskin i Kreml og i et av sine hjem i nærheten av hovedstaden Moskva, ifølge bilder sluppet av hans egen pressetjeneste.

Microsoft sluttet med regelmessige sikkerhetsoppdateringer til Windows XP tilbake i april 2014.

Les også: Valgsmell for Putins parti

– Datamaskiner som fortsatt kjører Windows XP er sårbare, slår Microsoft fast. The Guardian skriver at det er uklart hvor stor trussel det potensielt kan utgjøre at Putin fortsatt bruker Windows XP, men avisen nevner både hacking og virus som potensielle cybertrusler for presidenten.

Saken fortsetter under bildet

Windows XP. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

Kreml-talsmann Dmitri Peskov ønsker ikke å svare The Guardian på hvorfor Putin fortsatt bruker et foreldet operativsystem.

31. desember er det 20 år siden Putin ble innsatt som president i Russland. Han etterfulgte Boris Jeltsin.

Fakta om Vladimir Putin

Vladimir Vladimirovitsj Putin ble født i Leningrad, nå St. Petersburg, 7. oktober 1952.

Tidligere KGB-agent. I 1998 ble han sjef for den russiske sikkerhetstjenesten FSB.

Ble i 1999 utnevnt til statsminister av president Boris Jeltsin. Da Jeltsin uventet gikk av 31. desember 1999, ble Putin fungerende president.

Ble formelt valgt til vervet i mars 2000 og gjenvalgt for en ny fireårsperiode i mars 2004.

I mai 2008 overtok han vervet som statsminister under president Dmitrij Medvedev. Russisk grunnlov slår fast at man ikke kan sitte i mer enn to presidentperioder på rad.

I mars 2012 vant han presidentvalget og seks nye år i presidentstolen.

18. mars 2018 ble han gjenvalgt for en ny seksårsperiode med nesten 77 prosent av stemmene.

7. mai 2018 ble Putin formelt tatt i ed for sin fjerde presidentperiode.

Kilde: NTB