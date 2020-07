Putin beordrer massiv militærøvelse

Forsvarsdepartementet opplyser at øvelsen skal vare til tirsdag og at den omfatter 150.000 soldater, 27.000 militærkjøretøyer, 414 fly av ulike typer og 106 marinefartøyer.

Øvelsen involverer landstyrker som står i de sørvestlige delene av Russland, med flybårne enheter fra andre deler av landet vil også delta. Ifølge departementet skal styrkene trene på å avverge terroristtrusler i den sørvestlige del av Russland.

Den maritime delen av øvelsen finner sted i Svartehavet og Kaspihavet og får deltakelse av skip fra nordområdene og Stillehavet.

Les også: «Nord-Norge er ekstra utsatt for press og er i en sårbar posisjon, også for ekstern påvirkning»

Over 130 pågrepet i demonstrasjon mot russisk grunnlovsreform

Politiet i Moskva pågrep onsdag over 130 personer som demonstrerte mot grunnlovsendringen som åpner for at Putin kan styre landet fram til 2036.

Ifølge politiet er tallet på pågrepne 132, mens rettighetsgruppen OVD-Info mener det er snakk om 147 personer.

Flere hundre personer samlet seg onsdag i sentrum av Moskva for å demonstrere og skrive under på en kampanje som stiller spørsmål ved resultatet av folkeavstemningen nylig.

Demonstranter i Moskva samler underskrifter i et forsøk på å kansellere resultatene av folkeavstemningen om grunnlovsendringene. Foto: Alexander Zemlianichenko, AP / NTB scanpix

Den støttet reformene som blant annet lar Putin stille til valg for ytterligere to perioder. Grunnlovsendringene endrer også maktfordelingen i regjeringen, setter russisk lov over folkeretten og forbyr likekjønnet ekteskap.

Både endringene og folkeavstemningen har blitt kritisert, blant annet med rapporter i mediene om uregelmessigheter ved gjennomføringen av avstemningen.

Torsdagens demonstrasjon, som ikke var godkjent av lokale myndigheter, ble arrangert av Nei!-kampanjen, som oppfordret folk til å stemme mot endringene.

Ifølge medierapporter var de fleste av de pågrepne løslatt torsdag morgen.

Les også: Advarer mot amerikansk prøvesprenging: – Vil gi insentiver til andre land

Politirazzia mot Aleksei Navalnyjs kontor

Russisk politi har foretatt nok en razzia mot kontorene til opposisjonslederen Aleksej Navalnyj fredag.

En advokat som jobber for Navalnyjs antikorrupsjonsstiftelse FBK, la ut en video på sosiale medier av politi som ankom kontoret sør i Moskva.

Aleksei Navalnyjs kontorer fikk politiet på døren fredag. Foto: Pavel Golovkin/AP Photo/NTB scanpix

44 år gamle Navalnyj, som ble avhørt av politiet, hevder å ha fått forbud mot å forlate Moskva for å drive valgkamp og aktivisme før regionalvalgene i september.

Han er innblandet i en rettssak der han mistenkes for å begå ærekrenkelser mot en krigsveteran. Det er ikke første gang russisk politi foretar razziaer mot Navalnyj, og heller ikke første gang opposisjonslederen er innblandet i en straffesak.