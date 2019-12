Protesturo i Hongkong for tredje dag på rad

Demonstranter protesterte torsdag på en rekke kjøpesentre der de ropte slagord mot politi og lokale myndigheter.

Flere titalls svartkledde aktiviteter ble anholdt av opprørspoliti på et kjøpesenter i Tai Po-distriktet. Det brøt ut sammenstøt mellom demonstranter og politi også på fire andre kjøpesentre. Mange butikker måtte stenge dørene. Minst fire demonstranter ble pågrepet torsdag.

Blusset opp

Hongkongs kjøpesentre har blitt samlingsplasser for de mange demonstrantene som siden i sommer har protestert mot Kinas innflytelse og som krever mer demokrati for det tidligere britiske protektoratet.

Protestene blusset opp igjen i juledagene etter et par uker hvor det har vært relativt rolig. Julaften oppsto det kraftige sammen støt da tusenvis av svartkledde demonstranter samlet seg inne på et kjøpesenter i det populære shoppingstrøket Tsim Sha Tsui. Også flere andre steder i Hongkong støtte demonstranter sammen med politi julaften.

Nye sammenstøt

Første juledag kom det til nye sammenstøt. Minst 23 personer ble pågrepet, men omfanget av uroen ble beskrevet som mindre omfattende enn situasjonen var på julaften. Civil Human Rights Front, en av bevegelsene som organiserer demonstrasjonene, har søkt om å få gjennomføre en stor demonstrasjon 1. januar. Den vil omfatte et demonstrasjonstog gjennom Hongkongs sentrumsgater. Myndighetene har ikke svart på søknaden ennå. (NTB)



Opprørspoliti rykket ut til et kjøpesenter torsdag der demonstranter hadde samlet seg. Foto: AP / NTB scanpix