Noen timer før den høytidelige seremonien samlet en mindre gruppe demonstranter seg på Hötorget i Stockholm for å uttrykke sin avsky over Svenska Akademiens valg av prisvinner.

Blant demonstrantene var bosniere som anklager Peter Handke for å bagatellisere serbernes overgrep under krigen på 1990-tallet og som blant annet viser til hvordan den østerrikske forfatteren holdt tale i begravelsen til den folkemordtiltalte serbiske lederen Slobodan Milosevic i 2006.

– Be ofrene for folkemordet i Srebrenica om unnskyldning, lød teksten på et av demonstrantenes bannere tirsdag.

Bland talerne var lege og forfatter Christina Doctare, som var ekspert i krigstribunalen i Haag. Også journalist og forfatter Roy Gutman, som vant Pulitzerprisen for sine saker om krigsforbrytelser og brudd på menneskerettighetene i Kroatia og Bosnia på 90-tallet, var blant talerne, skriver svenske Dagens Nyheter.

Doctare fortalte før seremonien tirsdag til Dagens Nyheter at om den svenske kongen ikke markerer mot Handke, vil hun levere tilbake sin Nobel-medalje tilbake i prostest.

– Om han later som ingenting under prisutdelingen, da vil jeg løfte denne medaljen og si: «Jeg leverer denne til Dem deres majestet, sa Doctare til Dagens Nyheter før demonstrasjonen.

Og kongen tok Handke i hånden og gratulerte med prisen.



En time senere stilte Doctare seg på scenen på Norrmalmstorg og talte til publikum. Hun fortalte om sitt arbeid og minner om krigen, kritiserte Akademiet og avsluttet med å ta av seg Nobelmedaljen, skriver Dagens Nyheter.

Boikottet

Mens noen protesterte høylytt mot prisutdelingen, valgte andre en mer stillferdig protest. Ambassadørene fra Tyrkia, Albania og Kosovo boikottet alle festlighetene i den svenske hovedstaden.

Albanias utenriksdepartement viste til Handkes støtte til Milosevic, og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan var også klar i sin tale om årets prisvinner.

– At man på FNs dag for menneskerettigheter deler ut nobelprisen i litteratur til en skikkelse som benekter folkemordet i Bosnia, er det samme som å belønne brudd på menneskerettighetene, sa Erdogan til tyrkisk TV.

Vil forfølge

Forfatteren, regissøren og politikeren Jasenko Selimovic mener årets valg av prisvinner for evig og alltid vil «forfølge Svenska Akademien».

– Vi gir ikke priser til historierevisjonister. Ikke til dem som benekter folkemord heller. Like utenkelig som det hadde vært å belønne David Irving eller Robert Faurisson, burde det ha vært å belønne Peter Handke, skriver Selimovic i Dagens Nyheter.

– Hvordan våger dere, spør Selimovic, som flyktet fra Bosnia til Sverige i 1992. (NTB)

