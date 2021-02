For fjerde dag på rad strømmet demonstranter tirsdag ut i gatene i flere byer i Myanmar for å kreve at demokratiet blir gjeninnført.

I hovedstaden Naypyidaw tok politiet først i bruk vannkanoner, før det ifølge flere øyenvitner ble skutt varselskudd i lufta.

Ifølge ett øyenvitne ble det også skutt med gummikuler mot demonstranter, men dette er ikke bekreftet fra annet hold.

Lokale medier som Myanmar Now og Frontier Myanmar melder at en kvinnelig demonstrant i begynnelsen av 20-årene ble truffet i hodet og døde av skadene.

En lege i byen sier at kvinnen ble truffet av skarp ammunisjon, men dette er ikke bekreftet fra annet hold.

Les også: Burmesere foran Stortinget med krav om at militæret i Myanmar sier fra seg makten

Tåregass

I Landets nest største by Mandalay, der militærjuntaen har innført portforbud og forbyr flere enn fem mennesker å samles, ble det brukt tåregass mot demonstranter tirsdag, ifølge øyenvitner.

– Politiet brukte bare tåregass mot demonstranter som bar på NLD-flagg, forteller ett øyenvitne, med henvisning til Aung San Suu Kyis parti.

Ifølge Reuters ble minst 27 demonstranter pågrepet i Mandalay tirsdag, blant dem en journalist.

Trosser forbud

Også i Yangon, landets største by som lenge var hovedstad, var det nye demonstrasjoner tirsdag.

Mange lærere la ned arbeidet og deltok i en markering langs hovedveien gjennom byen, der de hevet tre fingre i været, symbolet på demokratikampen i Sørøst-Asia.

Advarte

Militærjuntaen advarte mandag demonstrantene om at det ville bli slått effektivt ned på dem som «bryter loven og forstyrrer, forhindrer og ødelegger stabiliteten i landet, den offentlige sikkerheten og respekten for landets lover».

Kort tid etter kunngjorde kuppmakerne at det var innført unntakstilstand og portforbud i sju bydeler i Mandalay.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.