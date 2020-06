Protestene kan påvirke Bidens valg av makker

– Han kan bidra til å roe ned bølgene med en svart makker, skriver Brad Bannon i en kommentar på det politiske nettstedet The Hill om Joe Biden, som går mot å bli Demokratenes presidentkandidat foran valget i november.

Demokraten Brad Bannon jobber med meningsmålinger og leder Bannon Communications Research. Han er en av flere som nå mener den opphetede situasjonen i USA etter dødsfallet til afroamerikanske George Floyd øker presset for at Joe Biden må velge en afroamerikansk visepresidentkandidat. Biden skal bestemme seg før 1. august.

Det er California-senator Kamala Harris som er favoritten blant utvalget av aktuelle afroamerikanske kandidater.

Les også: Ekspertene uenige om Kamala Harris

– Kan forene

Vårin Alme, statsviter og kommentator på nettsiden AmerikanskPolitikk.no, mener også protestene kan ha innvirkning på Bidens valg.

– Det er godt mulig at den siste ukas hendelser i USA har økt sannsynligheten for at han vil velge en svart visepresidentkandidat. På et tidspunkt da USA befinner seg i en krise med flere fronter, kan dette være en av måtene Biden søker å forsone og forene befolkningen, samtidig som han viser at han tenker fremover for land og parti, sier Alme til Dagsavisen.

Kamala Harris er svært aktuell som visepresidentkandidat. Foto: NTB scanpix

Hun understreker at det allerede fra før av er flere grunner til å velge en afroamerikansk kandidat.

– Blant en del demokratiske velgere er det en skuffelse at det i år igjen blir en hvit, eldre mann som stikker av med partiets nominasjon. Representant Jim Clyburn fra South Carolina, som var en stor grunn til Bidens seier i delstaten, har uttalt at han ønsker at Biden skal velge en svart, kvinnelig visepresident. Han har også utarbeidet en liste med potensielle slike kandidater. Dette i seg selv veier nok tungt hos Biden, som allerede har forpliktet seg til å velge en kvinne, påpeker Alme.

Les også: Disse er blant de mest aktuelle kvinnene Biden velger

– Står i gjeld

Brad Bannon mener Biden står i gjeld til afroamerikanske velgere.

– Det er ganske sikkert at afroamerikanske velgere vil støtte den antatte demokratiske kandidaten i november. Men det er usikkert om de vil stille opp i valget i et stort nok antall til å hjelpe ham i å vinne, mener han.

Han mener Biden har en styrke i denne spesielle situasjonen.

– Donald Trumps respons til enhver krise er å helle bensin på bålet. Biden har noe trøstende snarere enn revolusjonært over seg. Hans personlighet kan gjøre ham til en brobygger i grusomme tider, skriver Bannon i sin kommentar i The Hill.

Protestene etter Floyd-drapet kan ha tynnet ut Joe Bidens alternativer til visepresidentkandidat enda mer, skriver CNBC.

Bidens ledelse foran Donald Trump har økt etter at protestene begynte, skriver Forbes, og viser til en måling fra YouGov og Yahoo News foretatt 29. og 30. mai. Den viser at 48 prosent foretrekker Biden, og 40 prosent Trump. Det er en økning i ledelse på tre prosentpoeng for Biden siden en You Gov-måling foretatt mellom 23. og 26. mai, like før protestene i Minneapolis startet, skriver Forbes. George Floyd døde 25. mai.

Dyktig Harris

Vårin Alme mener Kamala Harris, som er den mest framtredende av de aktuelle afroamerikanske kandidatene, i denne situasjonen er den beste kandidaten Biden kan velge.

– Hun er ung, dyktig, løsningsorientert, og har allerede overveid presidentskapet nøye. I taler, senatets høringsrom så vel som i debatter, har hun vist en grad av myndighet, tilstedeværelse og kontroll det er vanskelig å konkurrere med – og som Biden selv også har fått erfare i debatter med henne. Samtidig som hun vil være en god visepresident – og dermed et godt styringsvalg – kan hun nok også bidra til entusiasme og energi i Bidens valgkamp, mener Alme.

Sammen med Harris er Amy Klobuchar og Elizabeth Warren favoritter foran Bidens valg av visepresidentkandidat. I CNNs rangering over aktuelle kandidater, som blir oppdatert ukentlig, ligger Harris på topp, med Klobuchar som nummer to og Warren som nummer tre. Men CNN mener Harris har styrket sjansene etter at Biden kom med en uheldig kommentar i et radioprogram: «Hvis du har problemer med å finne ut om du støtter meg eller Trump, er du ikke svart Biden har senere beklaget uttalelsen og sagt at den var sleivete.

Vårin Alme påpeker at Biden har mange gode kandidater å velge mellom. Hun nevner blant annet Susan Rice, som blant annet har tjent som nasjonal sikkerhetsrådgiver og FN-ambassadør under Obama-administrasjonen. Hun mener også at Elizabeth Warren og Amy Klobuchar ikke er «ute av dansen» ennå, men at særlig Klobuchar har mindre sannsynlighet etter den siste ukas hendelser.

Les også: Hvorfor er amerikanske toppolitikere så gamle? (+)