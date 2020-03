Bidens sjanse til å sikre seg støtte fra et flertall av delegatene er nå på hele 91 prosent. Sanders' sjanse er på 1 prosent, viser prognosen fra nettstedet FiveThirtyEight.

Samtidig er det 8 prosent sjanse for at verken Biden eller Sanders klarer å sikre seg flertall i første avstemning på partiets landsmøte i juli.

Tulsi Gabbard er den siste av de tre gjenværende kandidatene. Hennes vinnersjanse er 0 prosent, ifølge statistiker Nate Silvers nettsted.

Biden har så langt sikret seg støtte fra 664 delegater. Sanders har støtte fra 573 delegater til Demokratenes landsmøte i Milwaukee i juli. For å vinne første runde på landsmøtet, trengs støtte fra 1.991 av de 3.979 delegatene.

Mini-supertirsdag

Tirsdag i forrige uke holdt Demokratene nominasjonsvalg i 14 delstater. USAs tidligere visepresident vant i 10 av de 14 delstatene på den såkalte supertirsdagen.

Seiersrekken førte til at både Michael Bloomberg og Elizabeth Warren kastet inn håndkleet. Sanders måtte nøye seg med fire seire.

Tirsdag denne uken er det nominasjonsvalg i seks delstater. Biden ventes da å fortsette i samme spor.

I Michigan, der Sanders stikk i strid med meningsmålingene vant over Hillary Clinton i 2016, skal Biden og Sanders kjempe om 125 delegater. Fire av de fem siste meningsmålingene i delstaten gir Biden et klart forsprang.

Dersom Biden gjør et brakvalg i Michigan, kan det bli endepunktet som knekker Sanders, mener USA-kjenner Jan Arild Snoen.

Biden favoritt

FiveThirtyEights prognose viser at Biden har 82 prosent sjanse til å skaffe seg et flertall av delegatene i Michigan, mens Sanders' sjanse anslås til 18 prosent.

I delstaten Washington nordvest i USA er det Sanders som ser ut til å sikre seg et flertall av de 89 delegatene, ifølge prognosen. Hans sjanse anslås til 53 prosent, mot 47 prosent for Biden.

I Missouri ventes Biden å vinne 92 prosent av de 68 delegatene, og i Mississippi er det 99 prosent sjanse for at han stikker av med seieren, ifølge prognosen.

I Idaho kan kampen bli jevnere. Der kjemper Biden og Sanders om 13 delegater. Der viser prognosen at Bidens vinnersjanse er på 54 prosent.

I North Dakota kniver de to om 20 delegater. Bidens vinnersjanse er der på 59 prosent, mens prognosen gir Sanders en sjanse på 41 prosent til å skaffe seg flertall fra delegatene.

Tirsdag holdes det også nominasjonsvalg for demokrater bosatt i utlandet. FiveThirtyEights prognose viser at Sanders har 54 prosent sjanse til å vinne et flertall av de 13 delegatene som skal fordeles.

