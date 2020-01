Av Marius Helge Larsen

– Man skal være svært kreativ oppe i hodet sitt for å tro at dette kan ha en effekt i retning av fred mellom Israel og Palestina, sier Nils Butenschøn, som er professor i statsvitenskap og internasjonal politikk ved Norsk senter for Menneskerettigheter.

USAs president Donald Trump har samarbeidet tett med Israel om planen som han la fram tirsdag. Den slår blant annet fast at Israel kan annektere bosetningene på den okkuperte Vestbredden, samt Jordandalen.

– Det er en svært ensidig plan, utarbeidet så til de grader i samarbeid med den ene parten, sier Butenschøn NTB.

Palestinernes president Mahmoud Abbas og hans regjering har ikke vært involvert i arbeidet og avviser planen i sin helhet.

Les også: Alle opposisjonspartier, unntatt ett, er negative til Trumps Midtøsten-plan

– Kolonialistisk

Butenschøn mener at Trumps skisse er en ydmykelse av palestinerne og at den bygger på «god gammel kolonialistisk tradisjon».

– Her er det stormakten USA som gir palestinsk territorium til Israel. Uten forhandlinger, uten noen internasjonal prosess som gir planen noen form for legitimitet, sier han.

Planen åpner for etablering av en demilitarisert palestinsk stat, men denne får ikke kontroll over egne grenser eller eget luftrom og begrenset kontroll over vannressursene.

– Det legges opp til et arrangement i disse territoriene som mest av alt ligner på Bantustan-områdene som Sør-Afrika opprettet under apartheid. Det var isolerte stats-aktige områder som bare Sør-Afrika anerkjente som stater, sier professoren.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Lite kraft

Han tror uansett ikke det er mye kraft i planen, siden USA og Israel står ganske alene om å støtte den.

– Problemet for USA er at de har stilt seg helt på siden av det internasjonale samfunnet og helt på siden av internasjonal lov.

Butenschøn tror ikke nødvendigvis at planen vil gjøre noen forskjell «på bakken».

– På den ene siden er det helt usannsynlig at avtalen blir realisert. På den andre siden finnes det ikke noe annet alternativ. Antakelig vil ting fortsette som før, sier han.

Les også: Trump-plan lar Israel beholde ulovlige bosetninger