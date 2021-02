Prisen på Dogecoin, en kryptovaluta, har steget kraftig etter at administrerende direktør i Tesla, Elon Musk, tvitret om dette, skriver The Guardian.

Dogecoins pris steg med 50 % 4. februar kort tid etter at Musk, administrerende direktør i Tesla og verdens rikeste person, tvitret at "Dogecoin er folks krypto".

Dogecoin is the people’s crypto – Elon Musk (@elonmusk) February 4, 2021

"Ingen høyder, ingen nedturer, bare Doge", la han til. Han tvitret også et meme med seg selv og Dogecoin i Disneys Løvenes konge.

Dogecoin startet opp i 2013 som en vits, etter at Bitcoin ble lansert og spådde en ny bølge av kryptovaluta. Dogecoin er neppe lenger en vits og kryptovalutaen hadde ifølge Coinmarketcap.com en markedsverdi på 6.4 milliarder dollar torsdag morgen.

Verdien av en enkelt mynt steg til $ 0,05204 den torsdag morgen, opp med nesten tre cent på 24 timer. Handel av kryptovalutaen har mer enn tredoblet seg i løpet av dagen.

Musk har lenge vært en produktiv bruker av sosiale medier og med stor kjennskap til internetkultur. Han hadde på tirsdag lovet å ta en pause fra Twitter, men torsdag kom han altså tilbake med kommentarer som pumpet opp verdien av Dogecoin.

De siste ukene har Musks tweets og kommentarer flyttet finansmarkedene. Når GameStops aksjer nådde nye høyder, tvitret han "Gamestonk", noe som er referanse til aksjemarkedsnotater.

Prisen på bitcoin steg også den siste uken etter at Musk sa at han var en "tilhenger" av kryptovalutaen i et intervju som ble videreført på Clubhouse, en ny sosiale-medier app.

Bitcoins pris steg over 38 000 dollar i forrige uke etter at Musk endret sin Twitter-biografi til "#bitcoin". Torsdag morgen nådde bitcoin en høyde på 38741,58 dollar.

