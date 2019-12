Den kunstige øya ligger rett ved landemerket Golden Gate Bridge. Under den kalde krigen ble den brukt som base av den amerikanske marinen. Mange av dem som jobbet ved militærbasen, bodde også på øya. Basen ble stengt i 1997 og ble frigjort til sivile formål.

Nettstedet Business Insider har besøkt noen av dem som bor på øya i dag. Etter at basen ble stengt, flyttet hjemløse og andre som trengte et sted å bo, ut til øya.

I dag er det rundt 2.000 personer som bor der. Øya har én butikk og mange bygninger står forlatt.

Store planer

I løpet av det neste tiåret vil livet på øya endres totalt. Ifølge Business Insider ligger det nå i planene at det skal bygges 8.000 nye boliger på øya.

Av planene går det fram at det også skal bygges et stort hotell, kontorbygg, butikker, fergeterminal og parker. Leilighetene og boligene vil bli dyre, men de som bor på øya i dag er lovet et nytt hjem når deres egne rives.

Ikke alle er glade for det som nå skjer. Trelease Miller forteller at hun helst vil bli værende der hun bor. Hun har hage på begge sidene av huset og vil ikke inn i en liten leilighet. Beboerne forteller at de har likt det fredelige livet på øya.

Radioaktivt avfall

På øya er det funnet over tusen objekter i jorda som inneholder radioaktivt avfall. Avfallet kom i jorda mens det var militærbase der.

Marinen har publisert rapporter som har konkludert med at dette avfallet ikke utgjør noen helserisiko. Men miljøorganisasjoner har stilt spørsmål ved om det stemmer og mener det har vært liten åpenhet rundt hva som er de faktiske forhold.

Innbyggerne på øya har rapportert om helseproblemer og fortalt om utslett, hevelser og at barn har mistet håret.

Avsløringer har også vist at marinen skal ha funnet høye nivåer av miljøskadelige stoffer i jorda.

Arbeidet med å omgjøre øya til et moderne boligområde er likevel i gang, og byggingen av de første boligene vil starte på nyåret. Totalt skal det brukes seks milliarder dollar på prosjektet.