I alt har over 20 demokrater meldt seg på i kampen om å bli Donald Trumps utfordrer i presidentvalget 3. november 2020.

Den kanskje største favoritten er Joe Biden.

Biden er tidligere visepresident og senator fra Delaware. Han tilhører partiets moderate fløy, har mye politisk erfaring og er blitt ansett som den med størst mulighet for å slå Trump. Men han har vært ujevn i debattene, og det er frykt for at riksrettsprosessen mot Trump vil ødelegge for ham, skriver NTB.

Trump anklages for å ha forsøkt å sverte Biden ved å presse Ukraina til å etterforske ham.

Riksrettssaken skal opp i Senatet på nyåret. Senatets flertallsleder, republikaneren Mitch McConnell, vil ikke utelukke at han kaller inn vitner til riksrettssaken mot Donald Trump.

Blant disse som nevnes som mulige nye vitner på republikanernes liste er nettopp Joe Biden.

Dette går Joe Biden rett og slett ikke med på. Han vil derfor nekte å møte opp i Senatet, skriver blant andre New York Times.

– Dette er kun en avledning. Og vi spiller Trumps spill hele tiden. Han har gjort dette hele karrieren, sa Biden.

Det hører med til historien at Donald Trump har nektet flere å vitne under riksrettsprosessen i Representantenes hus, blant dem hanas egen stabssjef Mick Mulvaney.

Riksrett

Mens McConnell har gitt beskjed om at han vil ha riksrettssaken unna så fort som mulig og også varslet at Trump vil bli frikjent av republikanerne, har demokratene nektet å sende tiltalen videre før det er enighet om prosedyrene for riksrettssaken.

Men den republikanske lederen ser ikke ut til å ha det travelt med å innfri det som er ett av demokratenes krav før de vil sende tiltalen fra Representantenes hus til Senatet, skriver NTB.

Senatet kan stevne hvem de ønsker som da i utgagspunktet ikke har noe valg, men må møte til høringen og forklare seg under ed.

Joe Biden vil altså nekte, fordi han ikke ønsker å flytte fokus fra Donald Trump i rikksrettssaken over til han selv.

– Grunnen til at jeg vil la være er fordi det hele er konstruert slik at Trump får det som han har gjort hele livet: At vi flytter fokus fra ham. Riksretten dreier seg om hva han har gjort, ikke hva jeg har gjort, sa Biden ifølge New York Times.

Biden har hele tiden sagt at grunnlaget for å stevne han selv som vitne i riksrettssaken mot Donald Trump ville vært en feil, men han tror heller ikke at Senatet vil stevne han.

Bolton

Blant de fire vitnene Demokratene ønsker å innkalle, er stabssjef i Det hvite hus Mick Mulvaney og tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton. Trump nektet dem å vitne i Representantenes hus.

Etter at tiltalen mot Trump ble vedtatt i Representantenes hus, der demokratene har flertall, har prosessen stanset opp.

Trump er tiltalt for maktmisbruk i forbindelse med at han forsøkte å få Ukraina til å etterforske sin politiske rival Joe Biden. Han er også tiltalt for å hindre Kongressens etterforskning.

Mens Representantenes hus har ansvaret for etterforskningen og utarbeidelse av tiltalen i en riksrettssak, er det Senatet som gjennomfører selve riksrettssaken og som avsier dom.

Telefonsamtale

Halvannen time etter Donald Trumps omstridte telefonsamtale med Ukrainas president, ga Det hvite hus ordre om at militærstøtten til landet skulle stanses, melder NTB.

Telefonsamtalen mellom USAs president og Volodymyr Zelenskyj er sentral i riksrettssaken mot Trump, som anklages for å ha brukt militærhjelpen som pressmiddel for å få den ukrainske presidenten til å granske Joe Biden og sønnen for korrupsjon.

Trump har erkjent at Biden var tema under samtalen med Zelenskyj 25. juli i år.

Organisasjonen Center for Public Integrity i USA har fått tilgang til interne eposter som viser at Pentagon 91

minutter etter samtalen fikk ordre om å holde tilbake 3,6 milliarder kroner i militærstøtte til Ukraina.

– Gitt hvor sensitivt dette er, hadde jeg satt pris på om denne informasjonen bare når dem som trenger å få den, heter det i en av epostene, signert Michael Duffy ved budsjettkontoret i Det hvite hus.

Trump-administrasjonen har tidligere hevdet at beslutningen om å holde tilbake militærhjelpen til Ukraina ble tatt to

uker før Trumps telefonsamtale med Zelenskyj.

Fakta om riksrettsavstemningen mot Trump

* Et flertall i Representantenes hus går inn for å stille president Donald Trump for riksrett maktmisbruk og obduksjon av Kongressen.

* Tiltalepunktet om maktmisbruk fikk 230 stemmer flertall, 197 stemte imot.

* Punktet om obstruksjon av Kongressen gikk gjennom med 229 stemmer flertall, 198 stemme imot.

* Det var ventet at tiltalepunktene kom til å få flertall i Representantenes hus ettersom Demokratene har flertall.

* Riksrettssaken går nå videre til Senatet, hvor det blir en avstemning i januar. I Senatet har Republikanerne flertall, med 53 plasser mot Demokratenes 47. En fellende dom, som innebærer at presidenten avsettes, krever to tredels flertall og regnes derfor som usannsynlig.

* Trump blir den tredje president i USAs historie som stilles for riksrett. Det har bare skjedd to ganger tidligere: mot Andrew Johnson i 1868 og Bill Clinton i 1999. Johnson og Clinton ble ikke domfelt.

Kilder: NTB, AP, BBC