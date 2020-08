Sykehus på Madagaskar kjemper for å håndtere en ny bølge av påviste koronatilfeller. Til tross for smittetoppen, står president Rajoelina ved urtedrikken kalt Covid-Organics, som ble lansert til stor fanfare i april, skriver BBC News.

Antall smittetilfeller på Madagaskar har firedoblet seg den siste måneden, med mer enn 13000 smittetilfeller og 162 dødsfall. Koronaviruset har spredd seg til alle landets 22 regioner, forutenom én.

WHO ønsker vitenskapelig bevis

Drikken er produsert av Malagasy Institute of Applied Research fra artemisia-planten og andre malagasy-planter. Artemisia-planten er kilden til en ingrediens som brukes i en malariabehandling. Urterikken har blitt markedsført som et forebyggende middel og har de siste fire månedene blitt tilbudt skolebarn.

WHO ønsker vitenskapelig bevis før de støtter bruken av urtedrikken.

Så langt har ingen resultater av kliniske studier blitt offentliggjort, men det har ikke stoppet drikken fra å bli en kilde til afrikansk stolthet. Gratis forsendelser er sendt til flere afrikanske land.

– Trenger ikke kliniske studier

Regjeringen på Madagaskar har forsøkt å motvirke den økende skepsisen til urtedrikken både i inn- og utland.



– Bare fordi vi har kondomer, betyr det at vi ikke skal være forsiktige med Aids eller at Aids er over? Det er det samme, sier presidentens kommunikasjonsdirektør Rinah Rakotomanga til BBC og legger til:



– De fleste som har testet drikken, og ikke har en kronisk sykdom, har blitt friske. Vi er stolte av å bruke dette middelet til å kurere viruset. Så lenge det fungerer, trenger vi ikke kliniske studier.



Helsedepartementet i landet gir sykehus råd om at Covid-Organics kun gis til pasienter med milde symptomer som ikke har andre, underliggende sykdommer, som diabetes.

Samtykke fra de som behandles er også nødvendig, heter det i rådgivningsprotokollen.

