Proud Boys regnes som et hatgruppe på ytre høyre i USA.

Etter debatten mellom Trump og Biden nattt til onsdag var deres leder klar på at Trump var på deres side i et innlegg på mikrobloggtjenesten Parler som brukes flittig av ytre Høyre og Trump-tilhengere, ifølge Newsweek.

Proud Boys-leder Joe Biggs skrev hvordan Trumps «stand-by»-uttalelse i bunn og grunn var presidenten som oppfordret grupperingen til å gå løs på Biden-velgere.

«Dette gjør meg så glad», skrev han.

«President Trump ba Proud Boys stå klare fordi noen må ta seg av ANTIFA ... vel sir! Vi er klare», skriver Newsweek.

En skjermdump fra Parler har funnet veien til Twitter:

The Proud Boys are ecstatic tonight about getting mentioned in the debate tonight.



"Trump basically said to go fuck them up! this makes me so happy," writes one prominent Proud Boy. pic.twitter.com/hYA7yQVAOn