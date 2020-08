Høyreekstreme og nasjonalistiske grupper har stort sett holdt seg unna Portland de siste månedene. Men det endret seg 15. august, da aktivister med amerikanske flagg møtte opp i byen for å «stå opp mot innenlandsk terrorisme».

Begrepet er en referanse til de omfattende demonstrasjonene og opptøyene som har preget Portland siden afroamerikanske George Floyd ble drept under en brutal politipågripelse i Minneapolis i mai.

En uke senere støtte menn i militærlignende uniformer, noen av dem utstyrt med rifler, sammen med demonstranter fra Black Lives Matter-bevegelsen, hvorav flere hadde skjold.

Denne helgen endte konflikten med at en hvit mann ble drept – et drap som også har skjerpet det politiske ordskiftet i USA, med Portlands ordfører Ted Wheeler og president Donald Trump i hovedrollene.

Gir Trump ansvaret

Portlands ordfører Ted Wheeler, som er demokrat, nektet søndag å oppgi detaljer om drapet på Aaron «Jay» Danielson, som var medlem av den høyreorienterte gruppe Patriot Prayer. I stedet ba han folk holde seg unna sentrum og avstå fra hevnangrep. Han kom samtidig med en direkte appell til USAs president:

– President Trump, i fire år har vi måttet leve med deg og dine rasistiske angrep på svarte mennesker. Lurer du virkelig på, herr president, hvorfor dette er første gang på flere tiår at USA opplever dette voldsnivået? spurte Wheeler, før han selv ga svaret:

– Det er du som har skapt hatet og splittelsen.

Trump svarte straks med en melding på Twitter.

– Ted Wheeler, den sprø, venstreradikale gjør-ingenting-demokrat-ordføreren i Portland, som har sett mye død og ødeleggelse i byen sin mens han har hatt styringen, mener at den lovløse situasjonen burde fortsette for alltid. Feil! Portland vil aldri komme seg med en slik idiot som ordfører, skrev Trump.

Svart 16-åring drept

Ifølge Portlands politisjef Chick Lovell har etterforskerne ennå ikke kunnet fastslå om drapet på Danielson var politisk motivert, eller om det handlet om «slåssing mellom to mindre grupper» eller «et problem mellom to personer».

Han har også vist til at en 16 år gammel afroamerikansk gutt ble skutt og drept i byen i uken som gikk, og at heller ikke omstendighetene rundt dette drapet er klarlagt.

Innbyggerne i delstaten Oregon er hovedsakelig hvite, men i flere tiår har delstaten blitt framstilt som svært liberal, spesielt Portland som er delstatens største by.

Samtidig har hvit nasjonalisme dype røtter i delstaten. På 1970-tallet forsøkte hatgruppen Aryan Nations å få folk til å flytte til den nordvestlige delen av USA for å danne en egen hvit stat. I 1988 ble en etiopisk student banket til døde av tre skinheads, noe som førte til dannelsen av en bevegelse som sto opp mot nynazister, hvit makt-bevegelsen, og som av og til deltok i voldelige sammenstøt.

Høyreekstreme elementer

Gruppen Patriot Prayer ble grunnlagt av Joey Gibson, og omtaler seg selv som en gruppe som kjemper for blant annet ytringsfrihet. Den har også tidligere støtt sammen med demonstranter i Portland. I august i fjor slo den seg sammen med Proud Boys for å slåss mot medlemmer av den antifascistiske bevegelsen Antifa. Proud Boys regnes som en hatorganisasjon av Southern Poverty Law Center.

Opprørspoliti greide å holde gruppene fra hverandre, men et titall personer ble pågrepet, og trestokker, pepperspray og kniver ble beslaglagt.

Patriot Prayer var blant gruppene som oppfordret folk til å delta i kolonnen som kjørte til Portland lørdag, og som besto av rundt 600 kjøretøy, mange av dem utstyrt med bannere med støtte til Trump.

– Det var langt større og mer organisert enn hva jeg har sett før. Det ga meg en følelse av fortvilelse over polariseringen som skjer rett foran oss, sier Uber-sjåføren Jim Gullo.

Ingen samling mot vold lenger

Da kolonnen ankom Portland, oppsto det gatekamper. Mens høyreorienterte aktivister skjøt med paintball-geværer fra lasteplanene, skjøt venstreorienterte demonstranter fyrverkeri mot kjøretøyene og brente amerikanske flagg.

Det er bare ett år siden Portlands ordfører samlet en bred gruppe med ledere fra både næringsliv, politikk, religiøse samfunn og frivillige organisasjoner for å fremme byens progressive image. Der ba han alle som søker vold, om å holde seg unna.

Men på søndagens pressekonferanse erkjente han at det vil være vanskeligere å få til en lignende samling nå fordi han har mistet støtte fra mange av deltakerne, hvorav noen krever hans avgang.

– Det er den type samling som vi savner akkurat nå. Vi har ikke valgte politikere eller organisasjoner som kommer sammen for å ta avstand fra vold, fastslo Wheeler.

