I følge nettstedet Ahval News advarte den tyrkiske innenriksministeren Süleyman Soylu mot en «normal, men unødvendig panikk» etter at departementet ga en halvtimes varsel om portforbudet som gjelder fra lørdag til mandag.

– Folk har samlet seg ved de få butikkene som fortsatt er åpne så sent. Jeg regner med at det vil avta innen en halvtime, sa Soylu.

Han avviste at folkemengdene kunne føre til økt smitte av koronaviruset.

Sokağa çıkma yasağı 2 günlük.

Yapılan hazırlıklar 2 yıllık..



Sanırım 2 saat içinde Türkiye'nin hepsi enfekte olacak.

pic.twitter.com/u4E0mOaAUi — Nurettin Akçay (@akcay_nuri) April 10, 2020

Stor reportasje: Dette er historien om et døgn i det fortsatt arbeidende Norge (+)

– En halvtime er nok

Det var Tyrkias kommunikasjonsdirektør Fahrettin Altun som annonserte portforudet sent fredag kveld. Portforbudet gjelder for hovedstaden Istanbul og 30 provinser, skriver Tyrkias innenriksdepartement.

Utover fredag kveld florerte bilder og videoer på sosiale medier, av store menneskeansamlinger i mange av byene. Nå blir regjeringen kritisert for å ha varslet portforbudet for sent.

– En halvtime er nok, skal innenriksminister Soylu ha sagt. Han mener det ville ha skapt større panikk om de varslet folk tidligere.

Tiltakene er ment å forhindre spredning av Covid-19, og vil foreløpig kun gjelde til mandag.

Les også: Hvem skal ta regningen for koronakrisen?: Økonomer foreslår ny koronaskatt (+)

Gjelder ikke alle

Provinsene som påvirkes av bestemmelsen, er Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Istanbul, Izmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, and Zonguldak som er Tyrkias største kullprodusent - og der tallene på KOLS-rammede er høyt.

Senere fredag kveld, skal departementet ha kommet med en presisering av portforbudet.

– Bakerier, private produsenter av medisin og medisinsk utstyr, apotek, eldrehjem og budbilfirma får holde åpent, skriver Ahval News.

I tillegg holdes én bensinstasjon og ett veterinærkontor per 50.000 innbyggere åpent. Supermarkeder er ikke en del av unntaket, og vil holde stengt.

De fleste offentlige tilbud vil holde åpent som vanlig, men arbeidere og ansatte ved de åpne butikkene og servicetilbudene må komme seg til jobb på egenhånd, ettersom offentlig transport stenges.

Samleside: Alt du trenger å vite om korona