Portforbud for alle under 20 år i Tyrkia

Tyrkia har registrert 20.921 smittetilfeller, hvorav 425 har vært dødelige. I et forsøk for å redusere risikoen for flere smittetilfeller i landet har Erdogan strammet tiltakene.

Et av dem er at det ikke er lov for noen kjøretøy å forlate eller ankomme 31 byer over hele Tyrkia, inkludert Istanbul og Ankara.

– Ingen under 20 år, det vil si de som er født etter 1. januar 2000, får lov til å gå ut på gaten fra og med midnatt, kunngjorde Erdogan fredag.

Fra lørdag vil det dessuten være påbudt for alle som skal på butikker og markeder, å ha på seg ansiktsmasker, og Erdogan oppfordret befolkningen til å holde en avstand på minimum tre skritt fra hverandre utenfor hjemmene sine.

