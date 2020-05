Pompeo ble lørdag intervjuet av TV-kanalen ABC. Han sa ikke noe om hva slags bevis det er snakk om. Utenriksministeren gjentar dermed president Donald Trumps uttalelser om samme tema.

Amerikansk etterretning offentliggjorde i uka som gikk en uttalelse der de slo fast at koronaviruset ikke er menneskeskapt eller genetisk modifisert.

Konklusjonen ble offentliggjort etter at president Trump og andre medlemmer av hans administrasjon flere ganger har kommet med slike antydninger.

USAs øverste fungerende etterretningssjef, Richard Grenell, som koordinerer virksomheten til landets 16 ulike etterretningsorganisasjoner, sa at de fremdeles jobber for å kunne fastslå om utbruddet begynte etter at mennesker hadde kontakt med smittede dyr, eller om det var et resultat av et uhell på et laboratorium i Wuhan.

Det aktuelle laboratoriet, Wuhan Institute of Virology, er underlagt Det kinesiske vitenskapsakademiet og har blant annet drevet forskning på sarsviruset og andre virus som kan bli overført fra dyr til mennesker. Kinesiske myndigheter har avvist alle påstander om at virusutbruddet hadde sitt utspring her.

Andre kritikere mener at utspillene fra Trump og hans regjering er et forsøk på å avlede oppmerksomheten fra USAs problemer med å holde epidemien under kontroll i valgåret.

Pompeo rettet i intervjuet skarp kritikk mot Kina, men ville ikke svare på om han trodde koronaviruset var blitt spredt med vilje.