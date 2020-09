Beslutningen ble tatt av en storjury i delstaten Kentucky onsdag. 26 år gamle Taylor ble drept da politiet skulle gjennomføre en husransakelse i Louisville 13. mars.

Politimannen Brett Hankison er tiltalt fordi han løsnet skudd som trengte inn i boligen ved siden av leiligheten som politiet skulle undersøke.

Skuddveksling

Tre sivilkledde politifolk tok seg inn i Taylors bolig på jakt etter narkotika, og kjæresten hennes skjøt og såret én av dem. Han forklarte senere at han handlet i selvforsvar og trodde det var kriminelle som brøt seg inn.

Politifolkene skjøt inn i boligen, og Taylor ble truffet flere ganger. Hankison løsnet ti skudd, og flere av dem trengte inn i naboleiligheten. Noen ulovlige rusmidler ble ikke funnet, og Hankison ble senere avskjediget.

Hendelsen bidro til de store demonstrasjonene mot politivold og rasisme som har preget USA i år.

– Råttent system

Kentuckys attorney general Daniel Cameron, som har et overordnet ansvar for delstatens påtalemyndighet, sier politifolkene handlet i tråd med loven da de skjøt tilbake mot Taylors kjæreste. Ingen blir derfor tiltalt som følge av at Taylor mistet livet.

En advokat for Taylors familie kaller beslutningen en skandale. Rettssystemet i USA er tvers igjennom råttent, hevder advokat Ben Crump.

Selv om Hankison ikke er tiltalt for drap, risikerer han en lang fengselsstraff hvis han blir funnet skyldig.

Myndighetene i Louisville har tidligere tilkjent Taylors familie en erstatning på 12 millioner dollar, tilsvarende 117 millioner kroner.

