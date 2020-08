Nesten 18.000 mennesker samlet seg ifølge politiet i sentrum av Berlin lørdag for å protestere mot regjeringens tiltak for å hindre koronasmitte.

Politiet har tidligere meldt at flere personer nektet å følge anmodninger om å holde avstand, og at demonstrantene derfor ble pålagt å bruke munnbind. De varslet også at marsjen ville bli stanset hvis ikke politiets pålegg ble respektert.

Det var utplassert over 3.000 politifolk for å passe på at folk overholdt smittevernreglene, og demonstrasjonen var knapt begynt ved Brandenburger Tor da politiet fant det nødvendig å gripe inn.

– Minimumsavstanden blir ikke respektert av de fleste, til tross for gjentatte oppfordringer. Vi hadde ingen annen utvei enn å oppløse demonstrasjonen, sa politiet.

Les også om protesten tidligere i år: Politiet rykket inn mot koronaprotest i Berlin

Politiet holder vakt ved Tiergarten, der tilhengere av initiativet «Querdenken 711» har samlet seg i forkant av lørdagens demonstrasjon mot smittevernbestemmelser. Foto: Christoph Söder / DPA via AP / NTB scanpix.

Sitt-ned-protester

Etter at demonstrasjonen ble oppløst, satte flere grupper av demonstranter seg ned i protest i gater flere steder i sentrum av Berlin.

En person ble pågrepet for å ha kastet en flaske mot politiet, og video viser politi som haler demonstranter bort. En konteiner ble satt i brann i Friedrichstrasse.

Myndighetene i Berlin ønsket på forhånd å forby marsjen i frykt for brudd på smittevernreglene, men arrangørene gikk rettens vei og fikk medhold i to ulike domstoler da de lovte å respektere reglene.

Les også: Kun halvparten sier klart ja til å ta koronavaksine (+)

Nynazister og ytre venstre

Flere av deltakerne stilte opp med amerikanske, russiske og tyske flagg, mens andre hadde på seg T-skjorter merket med «Q» – symbolet for bevegelsen Querdenken 711, som har sitt utspring i Stuttgart. Querdenken betyr å tenke utenfor boksen.

For fire uker siden deltok titusener av mennesker fra hele Tyskland i en lignende demonstrasjon. Den ble brutt opp av politiet etter kort tid ettersom mange heller ikke da overholdt smittevernreglene.

Blant deltakerne var både nynazister, folk fra ytre høyre, ytre venstre, vaksinemotstandere og de som mener koronapandemien er en konspirasjon.

Les også: UD fraråder ikke-nødvendige reiser til Tyskland, Liechtenstein og to svenske regioner

Tusenvis av demonstranter samlet seg lørdag i sentrum av Berlin. Foto: Michael Sohn / AP / NTB scanpix.

Økende smitte

Tyskland har håndtert pandemien bedre enn de fleste, men i de siste ukene har smitten økt faretruende raskt.

Antall daglig smittede er nå like høyt som i april, særlig på grunn av festing, familiesamlinger og reisende fra utlandet.

Myndighetene innførte derfor torsdag strengere regler, inkludert bøter på minst 50 euro for ikke å bruke munnbind der dette er påbudt.