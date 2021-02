Det avgjorde en storjury, som har som oppgave å undersøker om det er grunnlag for tiltale, torsdag. Dermed er saken avgjort, opplyser John Flynn ved påtalemyndigheten i Erie County.

– Dette var ikke attentatet på John F. Kennedy, sier Flynn. Dette var ikke en komplisert sak. Videoen av hendelsen taler for seg selv, legger han til.

Les også: Sterke reaksjoner etter at politiet dyttet eldre mann i USA

En kameramann fra en nyhetskanal fanget det som skjedde i Buffalo i juni. Den 75 år gamle mannen ble dyttet av de to politibetjentene under en protest mot drapet på George Floyd i Minnesota.

Mannen slo hodet i bakken og begynte å blø. Han var innlagt i om lag en måned på sykehus og fikk behandling for kraniebrudd og hodeskader.

Les også: Trump mener dytting av 75-åring ikke var ekte

Videoen vakte kraftige reaksjoner. Begge betjentene ble suspendert og pågrepet. De nektet straffskyld og ble etter hvert løslatt uten kausjon.

En av politibetjentenes advokater har tidligere sagt at det ikke var grunnlag for å hevde at betjentene mente å skade mannen. Saken ble utsatt på grunn av koronapandemien, men endte torsdag uten domfellelse.

