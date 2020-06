Brooks ble drept fredag i forrige uke da han forsøkte å flykte fra politimennene Garrett Rolfe og Devin Brosnan. De hadde funnet Brooks sovende og beruset i en bil ved en hurtigmatrestaurant. Han satte seg kraftig til motverge da politiet ville ta ham med til stasjonen.

Den drapssiktede politimannen Garrett Rolfe skjøt 27 år gamle Brooks to ganger i ryggen og sparket ham da han lå på bakken, sier påtaleadvokat Paul Howard i Fulton County.

Brooks utgjorde ingen trussel

Skytingen fant sted etter et basketak der Brooks klarte å ta en elektrosjokkpistol fra en av politimennene og var i ferd med å løpe vekk. Etter at han ble skutt, skal Brosnan også ha stått på skulderen hans, ifølge Howard.

Howard understreker at opptak fra hendelsen viser at drapet og mishandlingen var uberettiget.

– Vi har konkludert med at på det tidspunktet Brooks ble skutt, utgjorde han ingen umiddelbar fare for liv eller helse til politimennene, sa han onsdag.

Drapssiktede Rolfe hevder gjennom sine advokater at skytingen var berettiget. Han skal ha skutt etter at han hørte «en skudd-lignende lyd og så et lysglimt». Dette skal ha vært fra elektrosjokkpistolen.

Trump håper politimennene behandles rettferdig

I et intervju med kanalen Fox News uttalte president Donald Trump at politiet i USA blir behandlet urettferdig, og at han håper at dette ikke vil være tilfelle for den siktede politimannen.

– Jeg synes det er en fæl situasjonen, men du kan ikke yte motstand mot en politimann på den måten, sa presidenten om drapet.

Drapet på Brooks skjedde mindre enn tre uker etter at en politimann drepte afroamerikanske George Floyd under en pågripelse i Minnesota. Drapet på Floyd utløste voldsomme protester mot rasisme i USA og andre steder i verden.

I kjølvannet av drapet på Floyd signerte Trump tirsdag et dekret som er ment å forhindre dødelig politivold. Dekretet innebærer forbud mot blant annet farlige kvelertak.

Tiltakene har likevel blitt kritisert for å ikke være omfattende nok.

– Presidentens svake ordre er langt fra det som trengs for å bekjempe epidemien av rasistisk urettferdighet og politibrutalitet, sa Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi.

