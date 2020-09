Den polske nasjonalforsamlingen vedtok natt til fredag, etter langdryge forhandlinger, et forbud mot pelsdyroppdrett og eksport av halal- og kosherkjøtt.

Lovforslaget, som dermed går videre til behandling i senatet, har satt sinnene i kok hos pelsdyrbønder og kjøttprodusenter og ført til splittelse i regjeringen.

Representantene for juniorpartnerne i trepartiregjeringen ga nemlig ikke sin fulle støtte til forslaget til regjeringspartiet Lov og rettferdighet (PiS), noe som har vekket harme hos partileder og tidligere statsminister Jaroslaw Kaczynski.

Møte neste uke

– Alle muligheter er nå åpne, både en minoritetsregjering og et nyvalg, sier regjeringens talsmann Piotr Muller.

En sentral PiS-politiker i nasjonalforsamlingen, Marek Suski, gikk et skritt videre.

– Våre koalisjonspartnere har gjort slutt på koalisjonen. Per i dag har vi en mindretallsregjering, sier han til nyhetskanalen TVN24 og føyer til:

– Våre tidligere koalisjonspartnere kan rydde skrivebordene.

En talsperson for PiS sier til nyhetsnettstedet Onet at partiledelsen skal ha møte om veien videre neste uke. Etter planen skal neste valg i Polen holdes i 2023.

Krangel om regjeringsendringer

Analytikere og opposisjonspolitikere i Warszawa setter den høylytte politiske krangelen i sammenheng med foreslåtte endringer i regjeringen. De siste ukene har samarbeidsklimaet surnet etter at PiS har antydet muligheten for å halvere antallet departementer under de to juniorpartnernes kontroll.

Behandlingen av det omstridte lovforslaget begynte torsdag, med støtte fra den liberale opposisjonen. Til slutt stemte underhuset for forslaget, med overveldende flertall.

Polen er verdens tredje største pelsprodusent etter Kina og Danmark, ifølge aktivister, og også en stor eksportør av kosher-kjøtt til Israel og jødiske samfunn i Europa.

Forslaget har ført til skarp kritikk fra PiS' kjernevelgere på landsbygda, og dagsavisa Gazeta Wyborcza får opplyst av eksperter at de økonomiske konsekvensene kan beløpe seg til rundt 1,6 milliarder euro, tilsvarende drøyt 17 milliarder kroner.

