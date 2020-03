I likhet med en rekke land, deriblant Norge, har også guvernøren i delstaten Illinois i USA lagt ned forbud mot arrangementer med flere enn 50 personer til stede på grunn av det pågående koronautbruddet. Mange museer og turistattraksjoner har derfor valgt å midlertidig stenge dørene. Blant dem er Shedd Aquarium i Chicago, skriver The Washington Post.

Fravær av besøkende betyr likevel ikke at akvariets utstillinger mangler alt av publikum. På Twitter har Shedd Aquarium lagt ut flere videoer av pingviner som rusler rundt og titter.

Penguins in the Amazon?! 🐧🌴



Some of the penguins went on a field trip to meet other animals at Shedd. Wellington seemed most interested in the fishes in Amazon Rising! The black-barred silver dollars also seemed interested in their unusual visitor. pic.twitter.com/KgYWsp5VQD — Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 15, 2020

Par på tur

Selv om akvariet er stengt for publikum, er fortsatt de ansatte, deriblant veterinærer, på plass for å passe på dyrene døgnet rundt, sier en talsmann til avisen. Uten gjester til stede har kreative dyrepassere funnet andre måter å sørge for berikelse av dyrenes hverdag, fortsetter han.

– De introduserer nye opplevelser, aktiviteter, mat og mer for å holde dem i aktivitet, for å oppfordre dem til å utforske, løse problemer og oppføre seg naturlig, sier talsmannen.

Blant pingvinene som nå får mye oppmerksomhet, er et par klippehopperpingviner ved navn Edward og Annie.

The adventure continues! 🐧🐧

This morning, Edward and Annie explored Shedd’s rotunda. They are a bonded pair of rockhopper penguins, which means they are together for nesting season. Springtime is nesting season for penguins at Shedd, and this year is no different! (1/3) 👇 pic.twitter.com/VdxN3oQAfe — Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 16, 2020

Selv om det nå er en litt merkelig hverdag de fleste står overfor, føles dagene som normalt for dyrene, skriver akvariet på Twitter. Der oppfordrer de også andre til å si fra hva de gjerne vil se mer av fra pingvinene.

While this may be a strange time for us, these days feel normal for animals at Shedd. Our caregivers are constantly providing new experiences for the animals to explore and express their natural behaviors with. Let us know what penguin activities you would like to see! (3/3) pic.twitter.com/ftlow7iPHl — Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 16, 2020

Distraksjon

Midt i den pågående koronapandemien er det flere på sosiale medier som takker akvariet for å ha lagt ut videosnuttene.

– Et svært etterlengtet lyspunkt med alt det andre som skjer i verden, skriver en av dem, ifølge The Washington Post.

Allerede mandag morgen lokal tid hadde videoen av pingvinene blitt sett nesten 200.000 ganger, ifølge CBS News.

Også de viser til flere kommentarer fra folk som har latt seg muntre opp av pingvinene på oppdagelsesferd.

– Takk for at dere fikk meg til å smile, skriver en bruker.

– Vær så snill, fortsett med dette. Dette er det innholdet vi trenger nå, skriver en annen.

Også flere andre steder er dyrehager og akvarier kreative i møte med den nye hverdagen. Dyrehagen i Toronto la mandag ut et bilde av et esel og en isbjørn, trygt adskilt, mens de ser spørrende på hverandre.

Dyrehagen i Forth Worth i Texas vartet på sin side opp med et bilde av møtet mellom gnageren Hector og tre otere.

Hector took a walk today and with new sights and smells, it was a very enriching experience! Otters Benji, Hudson and Makita appeared to be curious about their new visitor. It was enriching for them, too! Hector made a few stops through the Zoo and we’ll share those this week. pic.twitter.com/c16Wu9hhBK — Fort Worth Zoo (@FortWorthZoo) March 16, 2020

Samleside: Alt du trenger å vite om korona