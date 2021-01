Pfizer tar betalt for flere doser enn avtalt – Sverige stopper utbetaling

Etter at det er blitt kjent at man kan få ut seks doser av hvert hetteglass av Pfizers koronavaksine, i stedet for de avtalte fem, skrur Pfizer opp prisen, skriver Dagens Nyheter.

Pfizer har tatt betalt for alle seks dosene i Sverige, bekrefter legemiddelselskapet overfor DN. Men det er fortsatt mange som kun får ut fem.

Hetteglassene er fylt opp med en sikkerhetsmargin som gjør at man med rett type nål kan klare å få ut en sjette dose.

– Det er uakseptabelt. Om et land bare har mulighet til å få ut fem doser, har man fått færre doser for samme pris, sier vaksinekoordinator Richard Bergström til DN. Han er også forhandler og innkjøper for Norges vaksiner.

Den økte faktureringen har skjedd uten godkjennelse fra EU-kommisjonen, og Sverige avventer klarhet mellom partene.

Folkhälsomyndigheten kommer ikke til å betale fakturaene til Pfizer før partene er blitt enige, ifølge statsepidemiolog Anders Tegnell.

En talsperson for Pfizer i Sverige har avslått å kommentere saken, ifølge Reuters.

