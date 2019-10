Pentagon: USA støtter ikke tyrkisk militæroperasjon i Nord-Syria

– Forsvarsdepartementet har gjort det klart overfor Tyrkia – det samme har presidenten – at vi ikke støtter en tyrkisk operasjon i Nord-Syria, sier Pentagon-talsmann Jonathan Hoffman i en uttalelse mandag.

Samtidig understreker utenriksdepartementet i Washington at et «svært lite antall» soldater er trukket ut av grenseområdet.

Soldatene har dessuten bare forflyttet seg over en «veldig kort avstand», sier en høytstående tjenestemann i amerikansk UD til nyhetsbyrået AFP.

– Utover det er det ingen endringer i våre militære stillinger i nordøst, sier tjenestemannen.

20 av 1.000

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sa mandag at USAs tilbaketrekking har begynt og at tyrkiske styrker står klare til å igangsette operasjoner mot kurdiske styrker i Syria.

Men ifølge amerikanske tjenestemenn er det bare et 20-tall av USAs rundt 1.000 soldater som tas ut av det aktuelle grenseområdet, som omfatter de syriske byen Ras al-Ayn og Tell Abyad.

Donald Trump kunngjorde tilbaketrekningen av USAs styrker fra viktige områder i Nord-Syria etter en telefonsamtale med Erdogan søndag.

Fordømmelse

USA kommer ikke til å støtte eller være involvert i den tyrkiske operasjonen, og kommer ikke til å være i nærheten, het det fra Det hvite hus.

Det ble oppfattet som at Tyrkia fikk grønt lys til å invadere området, selv om kurderne har vært USA og andre vestlige lands viktigste allierte i kampen mot IS.

Republikanere i Kongressen har anklaget presidenten for å vende sine allierte kurdere ryggen, og de syriske kurderne kalte Trumps kunngjøring for et svik.

Den kurdiskdominerte SDF-militsen har sammen med amerikanske soldater kriget mot IS i flere år og erobret områdene ekstremistgruppa kontrollerte nord og øst i Syria.

Fangeleirer

Erdogan har i flere måneder truet med å gå inn i Syria og anser de syriske kurderne for å være en trussel mot Tyrkia.

– Tyrkia vil sammen med europeiske nasjoner og andre være ansvarlige for tusenvis av ISIS-krigere som har blitt fanget og nedkjempet i et felttog ledet av USA, heter det i Pentagons uttalelse mandag.

Kurderne som kontrollerer store deler av det nordlige Syria, holder rundt 12.500 antatte IS-krigere som fanger, blant dem 2.500 fremmedkrigere fra Europa og andre land. SDF kontrollerer også al-Hol-leiren, der over 70.000 mennesker er internert.

– Vi kommer til å samarbeide med våre andre NATO-allierte og partnere i koalisjonen for å gjenta overfor Tyrkia de mulige destabiliserende konsekvensene av potensielle handlinger kan ha for Tyrkia, for regionen og ellers, sier Pentagon-talsmann Hoffman.