Pentagon avviser beslutning om å forlate Irak

– Det har ikke blitt tatt noen som helst slags beslutning om å forlate Irak, uttalte Esper mandag ettermiddag.

Uttalelsen kom kort tid etter at det franske nyhetsbyrået AFP hadde fått tilgang til en kopi av et brev som lederen for den amerikanske styrken i Irak, brigader William Seely, har sendt til lederen for den irakiske felleskommandoen.

– Styrken vil omplasseres i løpet av de kommende dagene og ukene for å forberede videre forflytning, heter det i brevet.

En amerikansk forsvarstjenestemann og en irakisk forsvarskilde bekreftet begge overfor AFP at brevet er ekte og at det er overlevert.

Bakteppet er at nasjonalforsamlingen i Irak i helgen vedtok en resolusjon der regjeringen ble bedt om å kaste de USA-ledede koalisjonsstyrkene ut av landet.

USA har rundt 5.200 soldater i Irak.

Spenningen i regionen har økt kraftig etter at USA i forrige uke likviderte den iranske generalen Qasem Soleimani i et droneangrep ved flyplassen i Iraks hovedstad Bagdad.

